Cum a reuşit un tânăr din România să devină campion mondial la culturism

Lucian Popa are 22 de ani şi este din Iaşi. Luna trecută, palmaresul tânărului s-a îmbogăţit cu al treilea titlu de campion mondial la culturism, la competiţia desfăşurată în premieră în ţara noastră, la Bistriţa.

La vârsta la care mulţi tineri abia îşi dau seama ce vor să facă în viaţă, Lucian deja a fost declarat de trei ori cel mai bun din lume la categoria sa şi o dată cel mai bun din Europa.

Tânărul, legitimat la CSM Iaşi, a obţinut aurul la Bistriţa la categoria Junior Men`s Fitness 16`23 de ani. Încă dinaintea competiţiei, tânărul susţinea că nici nu se gândeşte să plece acasă de la Bistriţa fără medalia de aur.

Lucian a cucerit primul titlu de campion mondial în anul 2014, iar de atunci este de neoprit.

Culmea, tânărul a început ca şi break-dancer, fiind descoperit de o antrenoare, în timpul unei emisiuni TV, în timp ce dansa, alături de trupa sa. Acesta avea doar 16 ani şi mergea deja la o sală de fitness, din dorinţa de a arăta mai bine.

„Am ajuns să practic acest sport mai mult ca pe o joacă, în urma unei provocări lansate de tatăl meu. Am început cu o banală bancă de abdomene, în urmă cu vreo 8-9 ani. Atunci am început şi sportul şi break-dance-ul. M-a motivat şi colegul de trupă, care mergea şi la o sală de fitness şi am văzut că el se tot umfla, iar eu rămâneam mic. Am mers şi eu la sală, ca să arăt şi eu ca el. Între noi doi a fost mereu o concurenţă…şi m-a motivat”, spune Lucian.

Tatăl nu doar că l-a încurajat să urmeze calea sportului dăruindu-i o băncuţă pentru abdomene, ci se asigură încă din momentul în care a început să practice sport de performanţă, că nu îi lipseşte nimic.





Nu sunt restricţii alimentare, e un stil de viaţă

Pe lângă pregătirea fizică, ce nu lipseşte în nicio zi, corpul fiind lucrat pe grupe musculare cu diferite exerciţii şi tipuri de activitate, o parte importantă o reprezintă alimentaţia, care trebuie aleasă cu grijă, iar preparatele cântărite şi consumate la anumite ore.

Deşi mulţi consideră cea mai grea parte din acest sport respectarea cu stricteţe a regimului alimentar, Lucian spune că nu încadrează mâncatul sănătos în categoria „restricţii alimentare”, ci îl numeşte un stil de viaţă sănătos.

„Acesta este practic stilul meu de viaţă. Surprinzător şi pentru mine, încă de la început m-am împăcat destul de bine cu regimul alimentar. Asta m-a motivat şi să urmez Facultatea de Nutriţie şi Dietetică din Iaşi”, mai spune sportivul.

Tânărul recunoaşte că deşi se împacă destul de bine cu alimentaţia specifică sportivilor, ispitele sunt la tot pasul. Preferatele sale fac parte tot din categoria gustărilor sănătoase: nucile şi alunele.

Dulciurile rafinate nu îi fac cu ochiul nici măcar la sărbători. De asemenea, printre gustările considerate nesănătoase pe care nu le consumă niciodată se numără chipsurile. Pe de altă parte, din alimentaţia ieşeanului nu lipseşte niciodată albuşul de ou.

Cea care îi „afectează” în preajma sărbătorilor este insistenţa pur românească, rudele refuzând să-l lase pe sportiv să se ridice la masă fără să guste bunătăţile pregătite.

„De sărbători mai gust şi din alimentele „interzise”, dar nu neapărat de poftă, ci mai mult pentru că insistau rudele mele şi nu mă lăsau să mă ridic de la masă până nu mâncam ceva” , precizează Lucian.

Momentan, Lucian Popa urmează şi o şcoală pentru antrenori personali de fitness, ajutându-i şi pe alţii să arate mai bine şi să-şi dezvolte musculatura. În ceea ce priveşte break-dance-ul, deşi l-a lăsat pe planul al doilea, tânărul încă mai face parte din trupă şi mai dansează de fiecare dată când are ocazia.

Programul lui Lucian Popa i-ar speria şi pe cei mai matinali dintre noi: acesta se trezeşte la 04:30, iar la 5:30 deja începe primul antrenament. La 07:30 deja este în drum spre facultate, iar dacă are vreo pauză o foloseşte tot pentru a alerga sau pentru a se antrena în sala de fitness.

Seara, după cursuri se întoarce în sală pentru cel de-al doilea antrenament al zilei. Acesta se întinde până la ora 22:00. Singura zi în care îşi permite să se odihnească şi să calce o singură dată în sală este duminica.

Lucian: „Prima întrebare e: cât câştigi?”

Despre acest sport, care atrage tot mai mulţi tineri, Lucian spune că este înţeles de foarte puţini. Culturismul este văzut de mulţi ca o metodă de îmbogăţire şi nu ca un stil de viaţă:

„Prima întrebare este: cât câştigi? Cred că faci o grămadă de bani! Cam acestea sunt reacţiile. De obicei mulţi sunt critici, pentru că nu înţeleg acest sport”, explică Lucian.

Acesta mai spune că tocmai neînţelegerea acestui sport a dus la mici conflicte şi în viaţa sa personală, pentru că mulţi nu înţelegeau programul extrem de strict al tânărului: „Lumea nu înţelege că ai anumite interval de ore în care mănânci, în care trebuie să dormi”.

Sportivul îi îndeamnă pe tineri să se apuce de acest sport doar dacă o fac din pasiune, altfel poate fi o mare greşeală. Asta pentru că necesită multe sacrificii, iar dacă nu există pasiune apar frustrări.

Motto-ul care îl ghidează pe Lucian este „Fii cea mai bună versiune a ta”, susţinând însă că nu se referă doar la aspectul fizic. Când vine vorba despre relaxare, locul unde reuşeşte să se liniştească şi să se detaşeze de agitaţia oraşului este satul natal din judeţul Iaşi.

