Comuna cu două parcări supraetajate şi staţie de încărcare pentru automobilele electrice. „Avem 136 de apartamente şi fiecare familie are câte două maşini“

Primăria Prundu Bârgăului este în faza de licitaţii pentru două parcări supraetajate, care vor fi amenajate în zonele de blocuri ale comunei din judeţul Bistriţa-Năsăud. Investiţia se ridică la 1,3 milioane de lei, 350.000 de lei reprezentând contribuţia comunei, iar 910.000 de lei vor veni prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală.

Comuna cu 6.800 de locuitori va fi prima localitate din Bistriţa-Năsăud care va avea nu una, ci două parcări supraetajate. În total, cu ajutorul parcărilor supraetajate, care vor fi dispuse pe parter şi etajul 1, primăria amenajează 170 de locuri de parcare.

„Acolo, într-unul din blocuri avem 136 de apartamente şi fiecare familie are câte două maşini, aşa că este extraordinar de complicat să asigurăm locuri de parcare cu parcările normale. Acesta a fost motivul pentru care am făcut garaje supraterane, pentru a putea avea toţi locuitorii locuri unde să îşi parcheze maşinile. Aici, la Baltă, avem şi o sală de sport unde foarte mulţi tineri trebuie să parcheze seara şi atunci am găsit această soluţie”, explică Doru Crişan, primarul din Prundu Bârgăului, ce l-a determinat să recurgă la „garaje supraetajate”, cum le numeşte el.

Eliberarea terenului şi demolarea garajelor improprii amenajate de către locuitori încă din anul 2000 a început joi, 24 mai. Aceste spaţii de depozitare atrăgeau rozătoare în zonă, fiind un pericol pentru copiii care locuiesc în aceste blocuri.

Staţie de alimentare a maşinilor electrice

Locuitorii din zonă vor avea posibilitatea să liciteze pentru unul dintre locurile de parcare amenajate, urmând să achite o chirie anuală. Edilul s-a gândit şi la tinerii care frecventează sala de sport din apropiere şi care nu au unde parca.

Aceştia vor avea parte de încă o facilitate amenajată în premieră în Bistriţa-Năsăud - o staţie de încărcare a maşinilor electrice. Deşi acestea sunt pasăre rară în zonă, primarul Doru Crişan crede că în viitor vor vedea tot mai multe astfel de autoturisme în zonă, iar el va fi pregătit să le ofere un loc pentru încărcare.

„Este vorba despre parcarea din faţa sălii de sport, unde cetăţenii vor putea conecta maşinile la acele staţii amplasate în interior. Nu ştiu dacă este o premieră, dar eu încerc să mă adaptez cu anii în care trăim. Încerc să le ofer cetăţenilor condiţii de anul 2018”, mai spune Doru Crişan.





Doru Crişan – primarul high-tech

Doru Crişan (foto stânga), aflat la al doilea mandat, s-a pus pe treabă încă din primii ani. Acesta s-a apucat să asfalteze toate străduţele din comună, să amenajeze centrul comunei şi chiar să ofere Internet wireless gratuit celor care se relaxau în părculeţul din buricul târgului.

A urmat o sală de fitness şi blocuri ANL pentru tineri, iar primarul visează să dezvolte turismul în zonă cu un parc acvatic cu bazine acoperite şi exterioare, spaţii de plajă, terenuri de sport şi un mic centru SPA. Toate acestea ar urma să fie completate de un centru de echitaţie. Deocamdată, proiectul este doar pe hârtie.

Nici site-ul Primăriei Prundu Bârgăului n-a fost neglijat, acesta oferind imagini live de pe străzile comunei. Primarul a amplasat, în acest sens, mai multe camere video în cele mai de interes locaţii din comune.

