Cinci români au furat echipament sportiv în valoare de 200.000 de euro în Italia. Trei sunt daţi în urmărire internaţională

Jaful a fost comis în luna noiembrie a anului trecut, la magazinul de echipament sportiv Gal Sport din Aosta, cel mai mare oraş din Alpii italieni. Spargerea a fost dată noaptea, autorii folosind o dubă unde au încărcat marfa furată şi cu care s-au făcut nevăzuţi.

Potrivit reprezentanţilor poliţiei, citaţi de presa italiană, s-a recuperat doar 10% din marfă, acest lucru întâmplându-se la câteva ore după jaf. Paguba produsă magazinului este una substanţială. Cei cinci români au furat marfă în valoare de 200.000 de euro.

Autorii spargerii au forţat uşa de la intrare, iar mai apoi au distrus camerele de supraveghere din magazin şi au luat inclusiv hard disk-urile. Cu ajutorul camerelor de supraveghere din zonă, poliţiştii au reuşit să dea de urma autoturismului cu care cei 5 au fugit.

„Au fost furate geci de firmă, ochelari de protecţie, măşti, ceasuri cu GPS, toate fiind pregătite pentru sezonul de iarnă 2016-2017. Au furat trei dube de bunuri. Hoţii au spart toate camerele de luat vederi şi au luat şi hard disk-urile”, a povestit pentru ansa.it, proprietarul magazinului.





O parte din bunurile furate şi recuperate de poliţişti FOTO aostasera.it

După spargere, cei cinci români s-au ascuns într-o casă din localitatea Borgomasino, din regiunea Torino. Poliţiştii au ajuns la casa cu pricina în luna martie a acestui an, când au şi reuşit să îi captureze pe doi dintre cei cinci bistriţeni implicaţi.

Primul a fost capturat Adrian Răzvan Ţînca, în data de 13 martie. Imediat după ce l-au prins pe Ţînca, poliţiştii au descins în casa din Borgomasino, unde l-au găsit pe fratele său, Valeriu. Cei doi se află în arest.

Adrian Ţînca are 25 de ani, iar ValeriuŢînca 23. Cei doi sunt din comuna Dumitra, situată la doar câţiva kilometri de Bistriţa. Se pare că Adrian Răzvan Ţînca are antecedente penale, fiind trimis în judecată pentru tentativă de omor şi disturbarea liniştii publice, potrivit portatului Judecătoriei Bistriţa. Valeriu Ţînca însă nu are antecedente penale.

Poliţia a reuşit să-i identifice pe ceilalţi trei tineri implicaţi în acest jaf. Este vorba despre Lucian Rus, zis „Goangă” , de 28 de ani, fratele său Marius Rus, zis „Cucuruz” de 31 de ani şi Cristi Jarda de 24 de ani. Fraţii Rus sunt din Năsăud şi se pare că au antecedente penale.

