Târg de ştiinţe, organizat în Baia Mare. Romania Science Week este primul de acest fel

Prima parte s-a desfăşurat la Piteşti, urmând ca a doua parte a evenimentului să se desfăşoare în Baia Mare, pe 20 decembrie, între orele 12.00 şi 18.00, la Colegiul Naţional „Vasile Lucaciu”. Evenimentul „Romania Science Week” este primul târg de ştiinţe desfăşurat la nivel naţional. Organizatorii spun că scopul este acela de a promova ştiinţe precum matematica, fizica, astronomia, chimia, biologia şi altele, publicului larg, demonstrând că se poate învăţa şi într-un mod mai amuzant. „Proiectul este dedicat copiilor de la cele mai fragede vârste, elevilor, dar şi adulţilor. Pe parcursul mai multor zile, în diferite oraşe din România, se vor realiza ateliere cu experimente interactive, menite să facă ştiinţele accesibile unui public larg”, arată Sandor Kruk, unul dintre cei doi organizatori.

Proiectul a fost iniţiat de Sandor Kruk şi Eliza Casapopol, de la Universitatea Oxford din Marea Britanie, cu scopul de a sprijini educaţia altenativă din România, după modelul târgurilor de ştiinţe din Occident. „Ne dorim ca oamenii să descopere o altă latură a ştiinţelor, diferită de cea din sălile de clasă, prin experimente distractive, educative şi interactive. De asemenea, proiectul îşi doreşte să reunească actuali elevi şi profesori cu absolvenţi români, actualmente studenţi la universităţi prestigioase din România şi din străinătate”, arată organizatorii.

Ateliere interactive pentru participanţi

Pe parcursul evenimentului vor avea loc ateliere pe diferite teme, unde se vor desfăşura exeprimente la care publicul poate participa. „Ideile experimentelor sunt dezvoltate de către voluntari cu îndrumarea organizatorilor şi profesorilor. Intrarea la eveniment este liberă, toată iniţiativa fiind realizată exclusiv prin voluntariat cu ajutorul unor sponsori care ne împărtăşesc viziunea asupra educaţiei. Prima ediţie a evenimentului reuneşte voluntari de la universităţi renumite precum Oxford, Cambridge, University College London, dar şi de la Universitatea din Bucureşti, care au colaborat cu actuali elevi de liceu şi profesorii acestora”, mai arată organizatorii. Evenimentul „Romania Science Week” are loc în colaborare cu Colegiul Naţional „Vasile Lucaciu” din Baia Mare, Colegiul Naţional „Ion C. Bratianu” din Piteşti, Societatea Ştiinţifică Brătianu şi organizaţia Teach for Romania.

Donaţiile strânse pe parcursul evenimentului vor fi direcţionate către organizaţia Teach for Romania, al cărei scop este promovarea educaţiei de calitate în şcolile şi mediile defavorizate ale României.