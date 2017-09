Secretul puţin cunoscut al salatei de ardei copţi. Ingredientul care face diferenţa între un gust banal şi unul delicios

Nu e nicio flosofie prepararea unei salate de ardei copţi. E relativ simplu să prăjim ardeii (de preferat Kapia, pentru că sunt mai cărnoşi) pe plita de la aragaz.



De preferat este să fie prăjiţi pe plită, pentru că dacă îi vom pune în cuptor (truc folosit cu succes la prăjirea vinetelor), aceştia se vor înmuia prea tare şi partea lor cărnoasă va scădea. Aşadar, prăjiţi pe plită, până se arde pieliţa de pe ei şi poate fi îndepătată cu uşurinţă.



„În general, am un vas cu apă rece lâng mine când îi curăţ, pentru că trebuie curăţaţi cât sunt calzi, altfel, după ce se răcesc, pieliţa se întăreşte şi nu mai poate fi îndepărtată”, explică băimăreanca Ana Stan. Odată curăţaţi, tot ce mai contează este sosul care îi va însoţi, pentru a obţine o salată delicioasă.



„Pentru sos, am nevoie de puţin oţet, ulei, sare şi praf de usturoi. Le amestec pe toate, însă am grijă să pun uleiul puţin cât puţin, asfel că se leagă, asemeni unei maioneze. Reţeta zice să fac sosul separat, dar eu am obiceiul să le torn direct peste ardei şi să amestec încet cu lingura de lemn, în mijloc, între ardei. Astfel, se pătrund foarte bine şi primesc un gust deosebit”, mai spune ea.



Mai întâi pune sare, apoi se pun două-trei linguri de oţet. „Dacă oţetul e de mere e şi mai bun, pentru că e mai aromat”, mai spune ea. „Uneori curăţ ardeii de cotoare, pentru că astfel se pătrund mai bine. Însă nu e absolut necesar”, mai spune băimăreanca. „Ceea ce îi face cu adevărat gustoşi este usturoiul de la final. Eu, însă, prefer usturoiul granulat, pentru că este mai uşor de digerat, spre deosebire de cel crud”, mai spune ea.

La o porţie de şase ardei, se folosesc circa 2-3 linguri de oţet şi nu mai mult de 50 de mililitri de ulei, care se toarnă încet, puţin câte puţin. La final se adaugă praful de usturoi, însă cantităţile pot fi personalizate, după gust. „Alte reţete indică şi puţin zahăr în sos”, mai arată gospodina în vârstă de 41 de ani.