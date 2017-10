Sărbătoarea Castanelor începe astăzi în Baia Mare

Parada Castanelor nu mai are loc în acest an Foto: Adevărul

Festivalul băimărean care a ajuns la a XXV-a ediţie a început cu o bâlbâială a autorităţilor care a determinat firma care a câştigat licitaţia pentru organizarea spectacolelor să renunţe la contract. Iniţial programată pentru weekendul 22-24 septembrie, manifestarea a fost amânată cu o săptămână, respectiv 29 septembrie-01 octombrie. Ca o coincidenţă stranie, pe 22 septembrie primarul Cătălin Cherecheş avea înfăţiare la Tribunalul Cluj în dosarul în care este judecat pentru luare de mită.

Pe de altă parte, controversele legate de buget au stârnit numeroase reacţii, atât din partea consilierilor locali, cât şi a presei locale. Bugetul votat iniţial pentru festival a fost de 2,2 miliaone de lei, însă ulterior, acesta a fost suplimentat cu 200.000 de lei, pentru promovarea evenimentului şi chetuielile de cazare ale artiştilor. Presa locală a atras atenţia că licitaţia era deja în desfăşurare şi nu se mai putea permite legal suplimentarea fondurilor pentru eveniment. Astfel, sărbătoarea a fost amânată din nou şi s-a ajuns să fie mutată în octombrie. Acest lucru, însă, a redus aproape de zero şansa ca artiştii promişi de firma care trebuia să organizeze programul artistic să mai poată fi prezenţi. De la această bâlbâială organizatorică şi până la renunţarea firmei care asigura programul artistic nu a mai fost decât un pas. Într-o şedinţă a consiliului local de acum două zile, primarul a anunţat că firma din Turda care câtigase licitaţia a renunţat, însă Festivalul Castanelor va merge mai departe. El nu a ascuns faptul că şi-a dorit ca festivalul să fie anulat. „Festivalul Castanelor nu se anulează, cu toate că nu sunt de acord cu această manifestare”, a declarat el. Potrivit lui, de festivalul care are loc în fiecare an din 1992, nu se bucură prea mulţi băimăreni şi nu are nicio valoare culturală. Totuşi, astăzi a revenit în şedinţa de îndată a consiliului local şi a anunţat programul artistic, organizat acum de către Teatrul Municipal Baia Mare şi Ansamblul Flocloric Naţinal Transilvania, ca reprezentnt al Consiliului Judeţean. De menţionat este faptul că CJ Maramureş, între timp, şi-a retras contribuţia de 50.000 de lei.

În cele din urmă, după amânări, anulări, reluări şi reorganizări, Festivalul castanelor începe astăzi, dar se prelungeşte până săptămâna viitoare. Azi, 05 octombrie, în şedinţa de Consiliu Local s-a votat din nou bugetul manifestării, care a fost redus de la 2,4 milioane de lei, la 1,7 milioane de lei. De asemenea, a fost anunţat noul program al manifestării.

Nu mai vine Goran Bregivic, aşa cum a fost anunţat iniţial, nici ATB, însă a rămas în program Thomas Anders, jumătatea trupei celebre din anii 80, Modern Talking.

Evenimentul se va desfăşura în două zone ale oraşului, o parte în centrul vechi, unde va fi amplasată o scenă şi o alta pe bulevardul Unirii, unde va fi cea de-a doua scenă. De altfel, acesta a fost singurul lucru bun notabil pe care l-a adus în cadrul acestei manifestări Cătălin Cherecheş, după ce a ajuns primar: a împărţit festivalul în mai multe puncte, evitând, astfel, paralizarea circulaţiei pe jumătate din oraş.

Dacă în urmă cu două zile, primarul spunea că e o sărbătoare pe care nu şi-o doreşte şi că nu are nicio valoare artistică, astăzi a revenit la gânduri mai bune. „Este şedinţa pe care o putem încadra în serialul „greu de ucis”. Cu toate denigrările, cu toate interesele unora de a nu se face Festivalul Castanelor, îl vom face. Şi îl vom face la cotele şi la nivelul pe care băimărenii şi-l doresc”, a început el discursul.

Totuşi, nu va mai avea loc parada de deschidere a festivalului, nu va mai avea loc nici şedinţa festivă a Consiliului Local, aşa cum a fost în fiecare an. „Nu consider necesar să facem şedinţa festivă a consiliului local. Vom face, sâmbătă, o şedinţă cu Consiliul de Onoare. E mult mai util. Nu mai are loc parada, va fi un singur eveniment inaugural în centrul vechi sau Câmpu Tineretului”, a menţionat el.

Programul artistic, cel mai aşteptat de băimăreni, a fost anunţat, însă după toate aceste bâlbâilei, rămâne de văzut dacă va rămâne stabilit.

În central vechi:

Vineri, 6 octombrie: Gaşca Zurli (program pentru copii): Evenimentul „Unitate şi diversitate”, organizat de Ansamblul Transilvania;

Sâmbătă, 7 octombrie: Opera;

Duminică, 8 octombrie: Folclor cu Ansamblul Folcloric Naţional Transilvania;

Săptămâna viitoare:

Vineri: 13 octombrie: Dirty Shirt, Ansamblul Transilvania, BUG Mafia şi Holograf;

Sâmbătă, 14 octombrie: Lidia Buble, Delia, Zdob şi Zdub;

Duminică, 15 octombrie: Thomas Anders şi Modern Talking, Carla’s Dreams, Direcţia 5 şi Nicoleta Nucă.

Bulevardul Unirii:

Vineri, 6 octombrie: artişti locali, Alina Eremia, Voltaj, DJ naţionali;

Sâmbătă, 7 octombrie: artişti locali, What ‘s Up, Cargo, DJ naţionali;

Duminică, 8 octombrie: artişti locali, Ruby, Andra, DJ naţionali;