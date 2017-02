Protest la Spitalul de Boli Infecţioase, Dermatovenerolgie şi Psihiatrie din Baia Mare, după 11 zile fără manager

Activitatea a fost, practic, la un pas de a fi suspendată din cauza mulţimii de documente adunate pentru contrasemnătura managerului. În scurt timp, liderul sindical Mircea Ciocan a fost numit manager interimar.

Lipsa unui manager intermar a dat peste cap activitatea sptalului, ducându-i pe medici în stuaţia de a fi la un pas de a nu mai putea lucra în unitatea spitalicească. Astfel, marţi, în jurul orei 11.00, majoritatea cadrelor medicale din spital erau afară, unde au aşteptat, fără succes, să vină cineva din partea Consiliului Judeţean şi să se aşeze la masa negocierilor. ”Noi ne-am adunat să protestăm, dar nu a venit nimeni să stea de vorbă cu noi, aşa că ne-am dus la lucru. De 11 zile Consilul Judeţean nu se interesează de noi, nu ne dă un manager interimar”, spune medicul Sorin Bîrle, medic specialist psihiatru.

Potrivit acesteia, în 3 feruarie s-a organziat un concurs pentru ocuparea funcţiei de manager al spitalului, însă proba a fost invalidată de Consiliul Judeţean, arătând că ”nu s-au urmat paşii legali” pentru organizarea concursului. ”Eu ştiu doar rezultatul: nu avem manager de atunci, nu e cine să contrasemneze nimic. Sunt o mulţime de acte la noi la Psihiatrie, sunt procese verbale despre pacienţi, sunt acte pe care le trimitem la Tribunal, unele, sau la Procuratură şi nu e cine să contrasemneze. La fel e cu concediile medicale de peste 90 zile. Ce să mai vorbim de licitaţiile de medicamente care trebuiau deja făcute şi nu în ultimul rând, salariile”, mai spune medicul.

Potrivit acesteia, mai mulţi medici, şefi de secţii din cadrul unităţii medicale, s-ar înscrie la concursul pentru ocuparea funcţiei de manager.

În jurul orei 13.00, liderul SANITAS a fost numit în funcţia de manager interimar al Spitalului de Boli Infecţioase, Dermatovenerologie şi Psihiatrie din Baia Mare. ”A fost o situaţie de criză prelungită şi a trebuit cumva stinsă. Am fost solicitat şi am acceptat, tocmai pentru că urgenţa aestei situaţii reclama asigurarea unui interimat şi stingerea acestei situaţii”, a spus Mircea Ciocan. El a arătat că şi-a suspenda toată activitatea sindicală şi şi-a anunţat demisia de la Consiliu Judeţean, de luna viitoare. Conform legii, are la dispoziţie 30 de zile pentru rezolvarea acestor detalii.

Spitalul a rămas fără manager după ce Viorica Cherecheş, cea care a condus unitatea medicală timp de peste un deceniu, a devenit deputat în urma alegerilor din decembrie 2016.

Reprezentanţii Consilului Judeţean nu au putut fi contactaţi pentru un punct de vedere.