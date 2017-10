Povestea fetei cu voce de aur ce repeta pe casa scării: „Bunica mă punea să le imit pe soprane. Îmi plăcea la nebunie”

Emanuela Benciu este elevă în clasa a IX-a la Liceul de Arte din Baia Mare. Muzica este, fără doar şi poate, pasiunea ei, iar asta începe să se vad prin performanţele care încep să se adune. Stând de vorbă cu ea, apare doar ca un copil, aşa cum este firesc la vârsta ei, însă este total diferită faţă de tânăra matură şi responsabilă în care se transformă atunci când urcă pe scenă. Studiază pianu şi canto, dar nu se poate decide ce-i place mai mult.

Şi pentru că îi plac atât de mult ambele genuri, recent, s-a întors de la Braşov cu două premii I, la ambele secţiuni, la categoria ei de vârstă. Înzestrată cu mult talent, pare că emoţia pe care o simte atunci când urcă pe scenă dă dependenţă.

Nu mai ţine minte câte diplome şi premii a câştigat până acum, dar înşiruie o serie de nume de concursuri la care a participat, în toată ţara. Şi este doar la început de drum.

Vocalize pe casa scării

Mama Emei, Camelia Benciu, îşi aminteşte de când era doar un bebeluş şi plângea cu o voce foarte puternică. „Atunci râdeam, spuneam că va deveni soprană, pentru că plângea cu o voce foarte puternică”, îşi aminteşte ea acum. Însă mai târziu, gluma lor începea să prindă tot mai mult contur. Fetei îi plăcea să cânte, şi nu oricum. „Mă uitam la televizor cu bunica, la postul tv Mezzo şi, în glumă, bunica mă punea să le imit pe soprane. Îmi plăcea la nebunie”, mai povesteşte Ema. Afectaţi, însă, erau vecinii.

Acum se pregăteşte în casă, însă chiar dacă se aude la vecini, aceştia s-au obişnuit.

„Noi ne gândeam că e talentată, dar nu ştiam cât de bine poate stăpâni tehnica, ori cât de departe poate merge. Ea cânta atunci la Palatul copiilor, dar cineva ne-a spus că nu e de ajuns şi ne-a recomandat-o pe doamna profesoară Cristina Ioan, Slavă Domnului. Se ocupă foarte bine de ea, de altfel, de toţi copiii ei se ocupă minunat”, mai spune mama.

Profesoara de canto şi pian: „Cu siguranţă, va cânta operă în străinătate”

Cristina Ioan, profesoara care o pregăteşte, atât la pian cât şi la canto, are despre ea doar cuvinte de laudă. „Este foarte talentată, are toate calităţile pentru a deveni cunoscută în lume, nu doar în ţară”, spune profesoara despre ea.

„Cu siguranţă va cânta operă în străinătate. Are timbrul deja format, dar are ceva foarte important: pe scenă se transfigurează, curge muzica prin ea, dar are inteligenţa să rămână lucidă şi să aplice tehnic ce am învăţat-o. Eu lucrez cu ea de trei ani şi sigur că se vede munca susţinută”, explică profesoara ei.