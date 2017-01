Poliţist accidentat în timpul unei misiuni

Incidentul s-a petrecut aseară, în jurul orei 20.00, pe strad Grănicerilor din Baia Mare, în zona fostei jandarmerii, cunoscută ca o zonă rău famată. Poliţiştii se aflau într-o misiune sub acoperire, erau îmbrăcaţi în civil şi filau două persoane, soţ şi soţie, despre care aveau informaţii că ar avea o activitate infracţională. Totul a început în momentul în care au încercat să oprească maşina celor doi în trafic. Femeia care se afla la volan s-a speriat şi a plecat în trombă, accidentându-l pe unul dintre poliţişti. ”Aseară, pe strada Grănicerilor din Baia Mare, în timpul unei acţiuni desfăşurate de poliţiştii maramureşeni pentru documentarea acivităţii infracţionale a unor persoane, o femeie în vârstă de 36 de ani, aflată la volanul unui autoturism, nu s-a supus legitimării şi a plecat cu autoturismul, rănindu-l pe unul dintre poliţişti. Sub coordonarea procurorilor, se desfăşoară cercetări sub aspectul comiterii infracţiunii de ultraj”, a precizat Florina Meteş, purtătorul de cuvânt al IPJ Maramureş.

Poliţistul rănit a fost transportat la spital, unde a primit îngrijiri medicale

Potrivit unor surse, persoanele în cauză erau bănuite de comiterea unor infracţiuni şi a fost o încercare de prindere în flagrant. Cei doi le-au spus poliţiştilor că s-au speriat şi că au crezut că sunt jefuiţi, cu toate că poliţiştii s-au legitimat în momentul în care i-au oprit. Cei doi sunt acum cercetaţi pentru ultraj.