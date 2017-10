Mâine, Ziua Mondială de Conştientizare a Paraliziei Cerebrale. Esperando va realiza o fundă verde din siluete umane

Evenimentul care va ave loc mâine, 3 ocombrie, este la a doua ediţie şi presupune realizarea unei funde uriaşe din siluete umane, formată din peste 1.200 de persoane (elevi, persoane cu nevoi speciale, voluntari şi colaboratori ai Asociaţiei). „Ni se vor alătura şi în acest an liceeni de la Colegiul Naţional Vasile Lucaciu, Colegiul Naţional Mihai Eminescu, Liceul Teoretic Németh László, Colegiul Tehnic George Bariţiu, Colegiul Naţional Gheorghe şincai, Liceul Teoretic Emil Racoviţă şi elevi de la Şcoala Gimnazială Alexandru Ioan Cuza”, arată reprezentanţii Asociaţiei Esperando.

Întâlnirea este prgramată la ora 13.30 în Centrul Vechi din Baia Mare. „Scopul principal al acţiunii este conştientizarea comunităţii cu privire la existenţa, nevoile şi situaţia persoanelor cu paralizie cerebrală şi alte nevoi speciale. Vă invităm să participaţi alături de noi la această acţiune şi să ne sprijiniţi prin mediatizarea acesteia, astfel încât mesajul nostru de conştientizare privind paralizia cerebrală să ajungă la cât mai multe persoane. Ne dorim ca funda verde - simbolul paraliziei cerebrale - să fie vizibilă nu doar în Centrul Vechi sau în Baia Mare, ci în toată ţara şi în toată lumea! Această fundă uriaşă va confirma încă odată faptul că în Baia Mare sunt oameni cu suflet frumos, oameni ce nu se sfiesc să-şi arate solidaritatea, să arate că le pasă de persoanele cu dizabilităţi/ nevoi speciale”, mai arată reprezentanii Asociaţiei Esperando.

Cei mai mulţi dintre membrii şi beneficiarii Asociaţiei Esperando sunt afectaţi de Paralizie Cerebrală.

Aceasta este o dizabilitate care din cauza “blocării” funcţionale a unei porţiuni din creier şi afectează mişcările şi postura şi cauzează probleme de vorbire, senzoriale, mentale etc. Una din două persoane cu paralizie cerebrală are dureri cronice, una din trei nu poate umbla şi una din cinci nu poate vorbi. „Este cea mai comună dizabilitate fizică în copilărie, apărută de obicei la naştere. La fiecare 15 ore se naşte un copil cu paralizie cerebrală. În medie, aproximativ 1 din 500 de copii are paralizie cerebrală. Sunt peste 17 milioane de oameni cu paralizie cerebrală în lume. Ei au, de obicei, şi alte dizabilităţi”, mai arată reprezentanţi Esperando. O persoană cu paralizie cerebrală foloseşte de 2-3 ori mai multă energie decât alte persoane pentru a se deplasa. Paralizia cerebrală nu pune în pericol viaţa persoanei, nu este contagioasă, dar este incurabilă, permanentă şi cronică, nu este progresivă şi poate fi ţinută sub control. Starea persoanei se pote schimba, se pot obţine progrese şi îmbunătăţiri ale mişcărilor şi abilităţilor, prin mult efort şi intervenţii specializate. Acestea pot fi însă pierdute foarte uşor şi repede dacă nu se mai lucrează!

Esperando, de 16 de ani „pe baricade”

Asociaţia Esperando este o organizaţie a persoanelor cu dizabilităţi şi a părinţilor copiilor cu dizabilităţi şi lucrează neîntrerupt, din anul 2001, oferind zi de zi servicii sociale integrate, holistice, copiilor, tinerilor şi adulţilor cu dizabilităţi. Aceste servicii includ recuperare, educaţie, psihoterapie, pregătire pentru viaţă, activităţi manuale şi de creaţie, viaţă activă, participare în comunitate.

Misiunea Asociaţiei Esperando este de a înlătura temerile şi nesiguranţele legate de viitor ale persoanelor şi familiilor care trăiesc cu o dizabilitate, sau cu probleme fizice.