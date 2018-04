Hope and Homes for Children, de 20 de ani în România. Proiectul început în Baia Mare a schimbat destinele a mii de copii

Proiectul desfiinţării orfelinatelor din România a început în urmă cu 20 de ani, când Mark şi Caroline Cook, fondatorii HHC România, au ajuns în Baia Mare, la invitaţia lui Ştefan Dărăbuş, acum director regional pentru Europa Centrală şi de Sud a HHC.

Momentul aniversar a fost marcat printr-un eveniment de înaltă ţinută, cu invitaţi din organizaţie, dar şi din partea autorităţilor locale, cu care HHC colaborează de atât de mulţi ani. De asemenea, au participat şi tineri ieşiţi din sistem, copii care şi-au început viaţa în orfelinate şi care au primit o şansă la o viaţă cât mai aproape de una firească, în mijlocul unei familii.





Mark şi Caroline Cook, fondatorii HHC Foto: Angela Sabău

Mark Cook a vorbit despre impactul emoţional pe care l-a avut asupra lui prima vizită la orfelinatul din Cavnic. „Erau peste 60 de copii, de la 0 la 3 ani, la etajul al treilea. Îmi amintesc că am intrat într-o cameră şi era un miros oribil. Ne-au lovit imaginea acelor copii care se legănau şi liniştea. Erau 60 de bebeluşi care se legănau, erau murdari, totul mirosea. Pentru ei nu era nicio stimulare, era doar linişte. Pur şi simplu se legănau. Când am ieşit de acolo cu Ştefan Dărăbuş, eram şocaţi. Am zis că trebuie să facem ceva. Atunci, acolo am decis că o să căutăm şase case şi o să-i luăm din leagăn şi o să încercăm să le oferim un mediu cât mai familial. Aşa a început totul acum 20 de ani. De aceea suntem aici azi”, a mărturisit Mark Cook. În cele şase case au fost mutaţi câte 10 copii din cei 60 pe care i-au găsit în mizerie, legănându-se, în pătuţurile lor. În cei 20 de ani de activitate, HHC a schimbat destinele a 50.000 de copii abandonaţi în orfelinate, în prezent mai rămânând aproximativ 6.500 de copii în astfel de instituţii.

„Am văzut acum tineri pe care i-am văzut acum 20 de ani când erau copii. Acum sunt mari şi sunt fericiţi, au copii, cineva le-a oferit dragoste, au avut grijă de ei şi acum pot să înceapă o nouă viaţă. Pot să fie un beneficiu pentru comunitate şi nu o vulnerabilitate a comunităţii”, a spus Caroline Cook.

Tineri asistaţi de HHC, poveşti de viaţă impresionante

Printre participanţii la eveniment au fost mai mulţi tineri care au fost de acord să-şi dezvăluie emoţiile şi poveştile de viaţă, care ar fi fost, probabil, cu totul diferite, dacă ar fi rămas în acele orfelinate. Unii dintre ei au avut şansa să fie luaţi de acolo la vârste încă foarte mici, alţii, însă, erau deja mari când au plecat. Oricum, toţi sunt recunoscători pentru şansa pe care au primit-o. „Nu îmi amintesc nimic de când eram la orfelinat. Tot ce îmi amintesc este o sală de mese cu mulţi copii. O piscină afară şi presa care ne filma. Asta era după ce am plecat de la orfelinat, de unde am fost luată când eram încă foarte mică. Acum îmi doresc să am o familie, să-mi fac un viitor, să pot lucra”, spune o tânără de 22 de ani, care acum are un loc de muncă. „Când aud cuvântul orfelinat îmi revin amintiri neplacute. Stăteam în cameră cu patru copii cu probleme psihice şi adormeam cu frică să nu sară la noi. La trei ani am fost luată de acolo şi dusă la o casa de tip familial, unde aveam camera noastră, aveam dragostea aceea care nu ţi se oferă la orfelinat. Vreau să merg la facultate, apoi să lucrez cu copii defavorizaţi, să ofer şi eu dragostea pe care am primit-o”, a mărturisit Maurisia, o tânără de 20 de ani. „Eu am fost la Bocicoiu Mare. Eram sute de copii acolo, acum am impresia că parcă eram la război acolo. Pe la 12 ani am fost luat şi dus la o casă de tip familial, unde a fost mult mai bine”, a spus Daniel, de 25 ani.





Tinerii ieşiţi din sistem au fost prezenţi la eveniment Foto: Angela Sabău

Mark Cook a fost militar britanic. În cei 20 de ani, de când activează şi în România, organizaţia condusă de britanici a investit în ţara noastră 42 de milioane de euro. „Dacă împărţim 42 de milioane d euro la 50.000 de copii, vedem că ne reiese osumă de aproxmativ 840 de euro pe copil. Atâta costă să salvezi viaţa unui copil”, a spus Ştefan Dărăbuş, director HHC Europa Centrală şi de Est.

