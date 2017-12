Drama unor tineri români plecaţi la muncă în Cehia şi exploataţi fără milă de patron. „Pur şi simplu, nu avem cum să ne întoarcem în România“

Daniel şi Iulia Florian, un cuplu din Baia Mare, au apelat la o firmă de recrutare pentru a-şi găsi locuri de muncă în străinătate. Au primit promisiunea unor slujbe într-o brutărie, plătite cu câte 120 de coroane ceheşti pe oră.



În octombrie 2017, li s-a pus la dispoziţie un microbuz cu care au ajuns în Cehia, la Praga. Două zile mai târziu, însă, li s-a spus că nu mai sunt locuri de muncă la brutărie.

„Au spus că nu mai au locuri la brutărie şi ne-au dus în agricultură. Ulterior, ne-au spus cineva că erau locuri în brutărie, numai că patronul a decis ca pe toţi cei nou veniţi să-i ducă mai întâi în agricultură”, spune Daniel.

Tânărul de 26 de ani spune că nici partea financiară n-a fost respectată: „Ne-au spus că vom fi plătiţi cu 120 de coroane pe oră, dar când am ajuns acolo, de fapt, ne-au transmis că vom fi plătiţi cu doar 70 de coroane (aproximativ 13 lei - n.r.) pe oră”.

Băimăreanul a povestit pentru "Adevărul“ că, în realitate, nu primeşte nici măcar 70 de coroane/oră. „În realitate, am primit într-o vineri câte 1.000 de coroane, bani care ne ajung strict de mâncare. Dar după o lună, când ar fi trebuit să ne dea restul de salariu, n-am primit nimic”.

Mai mult, tânărul spune că, deşi a semnat un contract, n-a primit niciun exemplar înapoi. „Nu ştim sigur ce am semnat, a fost scris doar în cehă şi nu nu ne-au dat niciun exemplar”, spune el, completând că un exemplar se află la patronul angajator, iar unul la firma de recrutare.

Imposibil să se întoarcă în ţară

Daniel mai relatează că ziua de salariu trebuia să fie pe 20 noiembrie, aşa cum li s-a promis, după ce au încheiat o lună de muncă. Fiindcă n-au primit niciun ban, au vrut să se întoarcă în ţară, fapt care nu li s-a permis. „Când i-am spus patronului că avem nişte probleme în ţară şi că vrem să mergem acasă, a spus că nu se poate, până nu se încheie cele trei luni, cum scrie în contract. Nici bani de drum nu avem, pur şi simplu nu avem cum să venim acasă”, mai spune el nemulţumit.

Tânărul din Baia Mare a mai declarat că, împreună cu soţia, munceşte între 8 şi 12 ore zilnic, în condiţii inumane. „Ne-au dus la cules de ridichi pe ploaie. Am fost uzi până la piele. Deşi ne-au dat pelerine, ploaia a trecut prin ele. Ne duc la muncă la câmp, acum culegem buruienile de unde se cultivă căpşuni, la minus 2 grade, dar am fost şi la minus 5 grade. Iar în camera unde suntem cazaţi, primim încălzire câteva minute şi apoi se opreşte. Sunt doar câteva grade cu plus în cameră”, mai spune Daniel Florian.

Pedepsiţi pentru că sunt nemulţumiţi

Deşi au încercat să vorbească cu patronul, nu au fost ascultaţi. Drept pedeapsă pentru îndrăzneală, au fost obligaţi să stea la cameră câteva zile, fără să muncească. „Ne-au dus şi la hală, unde a trebuit să ambalăm ceapă. Pun un singur om la bandă”, mai spune el, completând că sunt mai multe opreraţiuni pe lângă ambalare, imposibil de realizat de către o singură persoană. Tânărul spune că marţi au fost ţinuţi în hală la muncă de la 7.00 dimineaţa până la 23.00 noaptea.

„Vreau să ştie toţi românii că în Cehia am luat doar ţepe. Am fost de vreo patru ori până acuma şi a fost la fel de fiecare dată. O singură dată a fost bine, când am lucrat la o fabrică de bobine, dar a venit după aia un ucrainean şi a trebuit să plecăm din cauza lui”, mai spune el.

Daniel spune că dacă ar avea cel puţin banii de transport, s-ar întoarce în ţară în cel mai scurt timp.