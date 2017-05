Daniel Leş, Ambasador al Turismului Maramureşean: ”Maramureşul trebuie păstrat cum este el mai frumos”

Daniel Leş, olarul din Baia Sprie a primit titlul de „Ambasador al Turismului Maramureşean”, alături de academicianul Marius Porumb, Dumitru Pop şi Toader Bârsan. Dacul liber din Maramureş, aşa cum îi place lui să-şi spună, a arătat în discursul său că iubeşte acest judeţ şi oamenii locului, iar titlul de ambasador este unul care îl obligă să ducă şi mai departe mândria de a fi maramureşean.

”Maramureşul are un filon adânc înfipt aici, de la dacii liberi. Şi dacă mai are ceva de valoare, are rânduială. Pentru Maramureş nu trebuie făcut nimic mai mult decât să îl susţinem şi să îl păstrăm aşa cum este el mai frumos. Deoarece, dacă facem prea mult şi prea îl împopoţăm, s-ar putea să nu mai fie ceea ce reprezintă cu adevărat, să îşi piardă autenticitatea şi valoarea. Şi eu mai consider că este esenţial să comunicăm unii cu alţii. Comunicarea adâncă este atunci când oamenii se adună împreună şi vorbesc şi cu sufletul. În încheiere, mă voi adresa divinităţii, cerând ca Dumnezeu să ne ajute să facem ce trebuie cu acest Maramureş, pentru a putea să îl păstrăm pentru copiii noştri”, a declarat olarul Daniel Leş, în ropotele de aplauze ale tuturor celor prezenţi la Gala Ambasadorilor.





