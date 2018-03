Cum faci ciorba de zarzavat la fel de săţioasă ca o mâncare cu carne. Pont de ingredient care trebuie adăugat la final

Deşi amatorii de mâncare cu multă carne ar putea spune că ciorba de zarzavat nu ar putea oferi acelaşi nivel de saţietate, această reţetă i-ar putea contrazice.



„Prima dată când am făcut ciorba după această reţetă, am impresionat-o pe propria mamă. Am invitat-o la noi şi după ce a mâncat, m-a înterbat de ce nu i-am pus şi carne în farfurie. Când i-am spus că ciorba mea nu are carne, i-a venit greu să creadă, pentru că era foarte gustoasă”, spune Emilia, o bimăreancă de 48 de ani. „Când eram acasă, la ţară, mergeam cu mama (care era bucătăreasă) la diferite evenimente în sat şi o ajutam la gătit. În post, această ciorbă era preferată”, mai spune ea.

Emilia a fost de acord să ne spună reţeta ciorbei de zarzavat care poate concura cu orice fel de mâncare considerat mult mai consistent. Avem nevoie de:

O ceapă mărişoară

1-2 morcovi

½ ţelină

1 ardei gras (sau kapia)

2-3 cartofi

1-2 roşii

Câteva linguri de ulei

După gust (şi ce mai avem prin cămară), putem completa cu diferite zarzavaturi, sau chiar varză murată, tăiată fideluţe subţiri, ori se poate adăuga zeamă de lămâie sau borş. Gustul va fi desăvârşit. De asemenea, verdeaţă, condimente, se adaugă după gust şi preferinţă.

Pentru preparare, ceapa se taie cubuleţe mărunte şi se pune la călit în puţin ulei. Se adaugă morcovul, ardeiul şi ţelina, de asemenea, tăiate mărunt. Se poate adăuga puţin apă şi se lasă sub capac, până se călesc suficient şi se amestecă din când în când.

Apoi se adaugă aproximativ doi litri de apă (sau chiar mai bine) şi se lasă la fiert. Când dă în clocot, se adaugă sare, piper etc, după gust şi se pot pune cartofii, tăiaţi mărunt. Acum, se mai pot adăuga şi alte legume, conopidă, brocoli ori fasole verde, după preferinţă. După ce s-au fiert, se poate adăuga roşia zdrobită şi curăţată de pieliţă. Se mai poate adăuga zeama de lămâie sau borşl, se potriveşte gustul şi după câteva clocote, se poate opri focul. Verdeaţa tăiată mărunt (pătrunjel, leuştean etc) se adaug la final şi se lasă sub capac.

Pont: Puţin busuioc adăugat acum, la final, va da ciorbei un gust nemaipomenit.