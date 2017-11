Cea mai simplă reţetă de ketchup de casă, fără conservanţi. Cum se prepară uşor

Gustul dulceag al ketchupului a determinat mulţi copii să accepte alimente sau feluri de mâncare pe care în alte condiţii le-ar fi refuzat. Numai că tot mai multe mame interesate să-şi hrănească sănătos copiii au ales să şi-l prepare singure, în casă, pentru a evita ca micuţii lor să mănânce produse cu prea mulţi conservanţi.



„Habar nu am avut ce e ăla ketchup, până după revoluţie, când au început să apară pizzeriile. La început mi-a plăcut, dar mai târziu, când am început să aflăm despre toate chimicalele care se folosesc la prepararea lui, am început să mă îngrijorez. Aşa că, pentru copiii mei, am preferat să prepar singură, în casă, câte o porţie de ketchup, sănătos şi sigur”, spune Emilia, o băimăreancă de 47 de ani.

Ea spune că la început a fost foarte dificil să găsească o reţetă şi a făcut multe încercări până când, cu ajutorul internetului, a găsit una pe care să o adapteze gustului ei.

Avem neovie de:

2 litri de blulion (preferabil de casă, fără conservanţi)

1,5 kilograme de ardei kapia

500 g ceapă tocată

5-6 căţei de usturoi (sau mai mult, după gust)

50 ml oţet de mere

50 g zahăr brun

Câteva linguri de ulei

2-3 linguriţe de sare

O legătură de ţelină (şi rădăcină rasă)

Condimente, după gust: se pot folosi câte o linguriţă de oregano, busuioc, tarhon, ghimbir, coriandru, chiar şi chimen, sau scorţişoară, piper, dafin, maghiran, boia sau orice alt condiment vă permite imaginaţia să folosiţi.

Ceapa tocată mărunt se pune la călit cu ţelina, dar numai până când devine sticloasă, fără a se colora. Apoi se adaugă ustoriul mărunţit şi ardeii kapia, copţi şi tocaţi prin maşina de tocat. Se condimentează după gust, iar apoi se stinge cu cei doi litri de bulion de casă şi se lasă la foc mic. Se lasă la fiert până când scade la jumătate. Dacă am pus frunze de dafin, e momentul să le scoatem. Pasta obţinută în urma fierberii urmează să fie dată prin blender, pentru a se toca toate părţile rămase întregi, după care se va da prin sită (se poate folosi sita fină a robotului). Acum este momentul să fie reglat gustul. Se adaugă zahărul, oţetul, sarea, până când obţinem gustul dorit, după care se lasă la răcit şi se toarnă în borcanele care au fost spălate şi sterilizate în cuptor, la 100 de grade, pentru 10-15 minute.

Pont: pentru o porţie de ketchup picant, se adaugă fulgi de chili sau un ardei iute tocat.