„Ziua Mondială a Mediului“, serbată şi în Bacău. Ce manifestări sunt pregătite în şcolile şi liceele băcăuane

În perioada 31 mai - 6 iunie are loc concursul naţional Ecoreporteri în acţiune – ed. a VII a, derulat de Palatului Copiilor Bacău. Pe 6 iunie este programată o conferinţă în cadrul proiectului în parteneriat „Sărbătoarea Hârja – colţ de rai” derulat de Asociaţia Sfantul Voievod Ştefan cel Mare Hârja şi organizare expoziţie - concurs cu obiecte din deşeuri. În aceeşi zi are loc şi o expoziţie pe tema alimentaţiei sănătoase şi economisirea resurselor în cadrul proiectului mondial „Mănâncă responsabil“, care va avea loc la Eco-Grădiniţa nr. 26 Bacău. Pe 7 iunie va avea loc un simpozion de „Ziua Mondială a Mediului”, la Colegiul „Henri Coandă“ Bacău pe tema biodiversităţii din România şi judeţul Bacău.

„Tema propusă de UNEP pentru sărbătorirea Zilei Mondiale a Mediului în anul 2017 este – Lumea in Conexiune cu Natura – Connecting People to Nature. Aceasta temă ne îndeamnă să deschidem uşile spre natură pentru a-i aprecia frumuseţea şi importanţa şi să ne implicăm în demersul comun de protejare a planetei pe care o împărţim. Să încercăm să gândim că facem parte din natură şi că depindem intrinsec de ea.

Natura ne invită să ne relaxăm, să experimentăm şi în acelaşi timp să preţuim această interdependenţă vitală“, se arată într-un amplu comunicat al Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Bacău, care citează şi personalităţi la nivel mondial, care militează pentru protejarea naturii:



„În era asfaltului şi smartphone-urilor, împreună cu distracţiile vietii moderne, conexiunea cu natura devine pasageră. Dar cu ajutorul nostru al tuturor, Ziua Mondială a Mediului ne va arăta mai mult ca oricând nevoia noastră a oamenilor de armonie cu natura, astfel încât împreună să putem prospera”, declară António Guterres, secretarul general al Naţiunilor Unite.

"Pământul oferă suficient pentru a acoperi nevoile omului, dar nu şi lăcomia lui" (Mahatma Gandhi).