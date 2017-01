Sexy-moldoveanca şofer de TIR pe autostrăzile Europei. Este însoţită peste tot de câinele personal din rasa Amstaff

O tânără din Bacău străbate ţările Europei la volanul unui TIR şi este una dintre puţinele femei de pe continent care lucrează în această branşă. Ioana Amăriuţei (27 de ani) este însoţită în permanenţă de Shanny, un câine din rasa Amstaff în vârstă de 2 ani, care o păzeşte şi-i ţine de urât.



Ioana Amăriuţei a plecat la doar 17 ani din Bacău, urmându-şi părinţii în Spania, la Madrid, după moartea fratelui mai mic, care a sfârşit înecat în apele Bistriţei. Acolo a învăţat limba spaniolă şi a înţeles că se poate face respectată doar prin muncă şi seriozitate.



La 19 ani şi-a însoţit prietenul, conducător de TIR, prin Europa timp de mai multe luni. A învăţat drumurile şi a căpătat pasiunea pentru maşinile mari şi călătoriile lungi. „Atunci eu nu aveam permis, iar la 21 de ani ne-am separat şi am apucat fiecare pe drumuri diferite. Îmi plăcea enorm să călătoresc şi totodată să fiu independentă, nu mi-a plăcut niciodată sa depind de cineva. Atunci am obţinut categoria B şi am revenit în Spania. Am lucrat pentru a termina liceul la distanţă“, detaliază Ioana. După aventura auto, a muncit la curăţenia caselor şi îngrijirea copiilor pentru a-şi termina liceul.

Examene la Bac şi permisul auto, în paralel

În urmă cu doi ani, în februarie 2015, a revenit acasă, la Bacău, pentru a se pregăti pentru Bacalaureat şi pentru examenele de conducător auto, categoriile A, C şi E.

„Pe Shanny, născută pe 21 martie 2015, am luat-o când era pui, ca să-mi fie partener de drum. Până în vara am muncit în bar şi am învăţat enorm pentru examenele de Bacalaureat şi cele de permis de conducere. A fost greu, deoarece examenele de Bac s-au suprapus cu celelalte şi cu testele pentru obţinerea atestatelor de transport. La final, am căpătat atestate de şofer pentru marfă obişnuită, pentru mărfuri periculoase, pentru greutăţi speciale şi cisterne. La examene, am fost singurul candidat de sex feminin din 182 de candidaţi“, a mai spus Ioana.



După ridicarea permisului auto şi a atestatelor necesare, a revenit A Coruña, localitate din nordul Spaniei, s-a angajat la o campanie de transport marfă, şi-a închiriat o căsuţă, iar a doua zi a plecat în prima cursă de TIR prin Europa, împreună cu Shanny. De atunci n-a mai ajuns în România, iar acasă înseamnă pentru ea cabina tirului. „Fac undeva între 12-14.000 de kilometri lunar. Un transport de la furnizor la client este pe o distanţă, de regulă, cuprinsă între 500 şi 2.000 de kilometri. Cel mai frecvent ajung în Italia şi Franţa, Germania, Belgia, Olanda, dar şi alte ţări din Europa, unde firma are contracte. Transport aliaje, hârtie, alimente, care nu necesită regim special de temperatură“, spune Ioana Amăriuţei. Are colegi la firmă din Bulgaria, România, Portugalia, Spania dar şi Brazilia.

Zilele grele din viaţa de tirist



Ioana Amăriuţei s-a obişnuit repede cu viaţa pe TIR. Susţinută de părinţi, cu care vorbeşte zilnic, şi de rude, reuşeşte să treacă peste greutăţile care apar pe drumuri. A condus pe ploaie, ninsoare, cu încărcătură mare, prin zone inundate, din centrul Europei şi până pe coasta Oceanului Atlantic.



„Programul este cu 9 ore de pauză pe zi, în timpul ăsta trebuie să dormi, să faci duş, să-ţi găteşti, eventual. Sunt zone special amenajate pentru duş, mâncare fac afară, lângă TIR. La trei zile îi fac baie şi căţeluşei. Fără ea nu ştiu cum m-aş fi descurcat. Mă păzeşte şi nu am avut niciodată surpriza să mă trezesc cu cineva peste mine în cabină“, adaugă tânăra.





Pentru căţeluşa Shanny, având talie mare, găseşte mai greu hoteluri şi pensiuni în care să fie acceptată. De două-trei ori lunar, Ioana şi Shanny ajung la casa închiriată din A Coruña. „Când eram acasă făceam fitness sau mergeam cu rolele, acum alerg cu Shanny şi aşa mă menţin în formă“, spune Ioana, care se poate lăuda cu dimensiuni de model.



În ultimile luni, a condus în zone inundate din Europa şi a trecut prin situaţii grele cauzate de dezlănţuirea naturii, în care au intervenit autorităţile locale. Are o memorie bună a tuturor traseelor, care-i ţine loc de GPS. Poliţiştii o ajută, mai ales când văd că la volanul maşinii de zeci de tone este o femeie tânără.



„Într-una din primele mele curse, fiind pe un drum cu serpentine, cum e la Oituz, în Bacău, am pierdut controlul maşinii. Afară ploua tare, iar camionul era încărcat cu 25 de tone. În pantă, în loc să urce, a luat-o la vale. Aveam două variante, să sar din el şi să-l las să se ducă, dar nu puteam salva căţeluşa, sau să-l menţin accelerat ca să-i micşorez viteza de alunecare. A ajuns în cele din urmă lipit de gardul viu al unei case, fără să-l lovesc. Au venit mai multe maşini de poliţie. Îmi era ciudă, mă simţeam cumva vinovată. Am pus apoi nisip la roţile de tracţiune, am blocat diferenţialul, iar în cele din urmă am reuşit să plec“, povesteşte Ioana.

„Spaniolii mă apreciază mult“



Ioana primeşte complimente şi nu se simte nicăieri mai apreciată ca în Spania. Singura şoferiţă între 60 de camionagii şi tirişti, se bucură de simpatia tuturor: „Mă simt respectată în Spania. S-a creat obişnuinţa ca femeile să lucreze mai puţin, la job-uri uşoare. E şi acea vorbă: «Vrei să fii o doamnă». Adică să nu faci mai nimic. La ei, femeia e ca un bibelou în casă“.

Un alt frate mai mic, Gabriel (23 de ani) i-a urmat modelul, la sfatul ei, şi a devenit şofer pe TIR. De puţin timp s-a angajat şi el, la o firmă din Anglia. Ioana s-a obişnuit să nu-şi vadă familia, dar ştie că pentru a-şi face un viitor trebuie să muncească şi să strângă bani. A lucrat fără oprire de când s-a angajat: „Fratelui meu îi era greu să-şi găsească un loc de muncă stabil în Bacău. Îţi doreşti să ai bani cât eşti tânăr, dar e greu de câştigat în ţară, să spunem peste 2.000 de euro. Acum lucrează tot pe TIR, în Londra, unde a plecat cu prietena. Mi-e dor de părinţi, de bunică, ei mă mai leagă de ţară. Poate vor veni la mine, în Spania“.

Ioana Amăriuţei nu şi-a mai văzut părinţii din martie 2016

Planuri pentru viitor



Ioana ştie că nu va putea fi şofer pe TIR întreaga viaţă. Vrea să-şi întemeieze o familie şi să lucreze pe cont propriu, după ce va strânge suficient de mulţi bani. A urmat, cât a fost în ţară, şi cursuri în specializări de make-up, înfrumuseţare, dar şi de asistent medical veterinar. „Va veni momentul să mă stabilesc undeva, să fac ceva pe cont propriu. Sunt dispusă să muncesc pentru îngrijirea bătrânilor, să fac un cabinet de înfrumuseţare sau să am grijă de animale, având şi specializarea de asistent veterinar“, a mai spus Ioana Amăriuţei.