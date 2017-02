Poliţia Locală Bacău are un şef nou, doctor în inginerie, fost colonel la SRI. Primarul Cosmin Necula: „Aşteptările sunt foarte mari de la noua conducere!“

Constantin Florin Ene (49 de ani) este noul şef al Poliţiei Locale Bacău. Este proaspăt pensionar şi are o carieră de 30 de ani în domeniul militar şi o pregătire de excepţie. Potrivit CV-ului, este specialist în geniu, paraşutism şi operaţiuni speciale, are o facultate militară în domeniul geniului şi a căilor ferate, facultatea de inginerie, mai multe masterate, cursuri universitare şi postuniversitare în domeniul ingineriei şi informaţiilor, are un doctorat în domeniul ingineriei industriale. A lucrat atât în MapN cât şi în Serviciul Român de Informaţii, unde a atins gradul de colonel. Este căsătorit şi are un copil. În 2016 s-a pensionat.

„După 30 de ani de activitate în cadrul sistemului militar, am preluat atribuţiile privind apărarea drepturilor şi libertăţilor persoanei, a proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, pe diverse domenii, la nivelul comunităţii noastre. Misiunea Poliţiei Locale a Municipiului Bacău este aceea de a asigura, în primul rând, un serviciu public profesionist, motiv pentru care doresc să fie orientat spre nevoile cetăţenilor, prin îmbunătăţirea continuă a propriei activităţi. Aceasta este obiectivul principal pe care mi le-am propus: creşterea calităţii serviciului public oferit de către instituţia noastră. Nu este doar obiectivul meu, ca director executiv interimar al Poliţiei Locale, ci trebuie să fie obiectivul întregii structuri. Activitatea poliţistului local este permanentă şi cu impact direct asupra tuturor membrilor comunităţii noastre. Iar, pentru a oferi un serviciu public profesionist este necesară o bună relaţionare şi comunicare cu cetăţenii, promptitudine la solicitările acestora şi, nu în ultimul rând, imparţialitate în luarea măsurilor.Poliţia locală trebuie să asigure un serviciu public de calitate şi, în acest scop, vom continua procesul de modernizare şi profesionalizare“, a precizat colonelul dr. Constantin Ene, pentru ziarul Adevărul.



Primarul Cosmin Necula are aşteptări mari de la noua conducere şi crede că Poliţia Locală Bacău va deveni mai profesionistă



Pe 23 februarie a avut loc prezentarea Raportului de activitate al Poliţiei Locale a Municipiului Bacău pe anul 2016. După eveniment, primarul Cosmin Necula şi-a exprimat speranţele pentru viitorul apropiat. „Aşteptările sunt foarte mari de la noua conducere şi de la directorul executiv interimar, col.(r.) Constantin-Florin Ene. Acesta are misiunea dificilă de a aduce Poliţia Locală Bacău în secolul XXI prin: creşterea nivelului de încredere al populaţiei în Poliţia Locală a Municipiului Bacău, îmbunătăţirea calităţii prestaţiei profesionale a poliţiştilor locali, pentru a răspunde cât mai adecvat aşteptărilor comunităţii şi a spori eficacitatea şi eficienţa serviciilor oferite comunităţii, instituirea unui sistem de comunicare operativă a informaţiilor între Municipiul Bacău şi Poliţia Locală, privitor la autorizaţiile de construire eliberate, autorizaţiile de amplasare a mijloacelor publicitare, autorizaţii taxi etc., similar celor existente în alte municipii mari din ţară. Avem în plan realizarea unei investiţii substanţiale pentru municipiul nostru, ce se va concretiza prin punerea în funcţiune a unui Dispecerat integrat de monitorizare a principalelor artere şi intersecţii din oraş precum şi a ,,punctelor fierbinţi” din zonele cu probleme“, a precizat, pe Facebook, primarul Cosmin Necula.

Activitatea poliţiştilor locali are un impact direct asupra tuturor membrilor comunităţii noastre. Îmi doresc ca poliţistul local să fie primul om la care apelează cu încredere băcăuanii, convinşi pe deplin că problemele lor vor rezolvate cu promptitudine.