Liviu Dragnea: „Nu avem nevoie să ne facem un serviciu secret, le avem pe toate“

Preşedintele Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, afirmă că Partidul Social Democrat are bune relaţii cu toate serviciile secrete din ţară şi că nu are nevoie de propriul serviciu secret. Afirmaţiile au fost făcute în cadrul unei conferinţe organizate în noul compartiment de radioterapie edificat în ultimul an în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă din Bacău.



Dragnea a atins şi problema creşterilor salariale, acestea urmând să-i afecteze pozitiv pe medici, care nu vor mai plăti impozite, dar şi pee cadrele medicale militare, ale căror venituri vor fi la acelaşi nivel cu cel din mediul civil. Preşedintele PSD a ţinut să confirme o anume supremaţie a partidului şi a bunelor relaţii de care se bucură în toate instituţiile statului.



„DIPI nu mai are competenţa de a strânge informaţii despre dumneata. Este doar un serviciu de informaţii departamental. Dipi nu mai este serviciul 2,15 de pe vremuri, când era foarte puternic. Noi, PSD-ul nu avem nevoie să ne facem un serviciu secret, le avem pe toate“, a spus Liviu Dragnea.







Liviu Dragnea a fost acuzat în luna martie că ar încerca să-şi subordoneze fostul Serviciu de Informaţii şi Protecţie Internă. Potrivit OUG 76/2016, directorul general al Direcţiei Generale de Protecţiei Internă este cadru militar în activitate, numit în funcţie prin decizie a primului ministru, la propunerea ministrului Afacerilor Interne, cu avizul Consiliului Suprem de Apărare a Ţării”.



„Scoaterea din circuit a premierului Grindeanu arată că domnul Dragnea doreşte să-şi subordoneze acest serviciu şi să-l transforme într-un serviciu politic. Practic, se doreşte reîntoarcerea în structuri a unor ofiţeri de informaţii care nu vor fi în serviciul public, ci în serviciul domnului Dragnea”, a declarat în luna martie deputatul PNL Florin Roman, citat de Ştiri pe Surse.