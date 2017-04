De ce au fost achitaţi Romeo Stavarache şi subordonaţii săi din primărie în dosarul Apartamentul. Trei ani de procese pentru o faptă care nu există

Potrivit sentinţei definitive Curţii de Apel de la Alba Iulia, fostul primar al Bacăului, Romeo Stavarache, a fost inculpat şi trimis în judecată în dosarul Apartamentul pentru o faptă care nu există sau nu este săvârşită cu vinovăţia prevăzută de lege (articolul 16, aliniatul B din Noul Cod Penal). Atât Romeo Stavarache, cât şi ceilalţi doi subordonaţi au primit sentinţe de condamnare la Tribunalul Bacău, deşi potrivit rechizitoriului abuzul de care a fost acuzaţi nu a produs efecte, edilul fiind acuzat astfel de „tentativă de aabuz în serviciu“.



Curtea de Apel de la Alba Iulia i-a achitat pe toţi inculpaţii din dosar, cărora le-a admis apelurile. Ca picanterie, Gavril Pircu a cerut reîncadrarea înfracţiunii de care era acuzat, din abuz în serviciu, în neglijenţă în serviciu. Judecătorii nu au fost de acord şi l-au considerat nevinovat.



Minuta din 19 aprilie 2017 în dosarul „Apartamentul“



"Admite apelurile declarate de inculpatii Muntianu Gheorghe, Pircu Gavril si Stavarache Romeo, impotriva sentintei penale nr. 438/D/20.10.2015 pronuntate de Tribunalul Bacau in dosarul nr. 1590/110/2014. Desfiinteaza in parte sentinta penala apelata, in ce priveste solutiile de condamnare a inculpatilor si temeiul juridic al obligarii inculpatului Muntianu Gheorghe la plata cheltuielilor judiciare si procedand la o noua judecata in aceste limite:

1.Descontopeste pedeapsa rezultanta de 3 ani inchisoare si 5 ani pedeapsa complementara a interzicerii dreptului de a ocupa o functie publica, aplicata inculpatului Muntianu Gheorghe, in pedepsele componente de: -3 ani inchisoare, stabilita pentru infractiunea de tentativa la abuz in serviciu, daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit prev. de art. 20 Cod penal din 1969 rap. la art. 13/2 din Legea nr. 78/2000 cu ref. la art. 248 Cod penal din 1969, cu aplic. art. 41 al. 2 Cod penal din 1969 si art. 5 al. 1 Cod penal -6 luni inchisoare, stabilita pentru infractiunea de uz de fals prev. de art. 291 teza a II a Cod penal din 1969 cu aplic. art. 5 al. 1 Cod penal -2 ani inchisoare si 5 ani pedeapsa complementara a interzicerii dreptului de a ocupa o functie publica, stabilita pentru infractiunea de conflict de interese prev. de art. 253/1 Cod penal din 1969 cu aplic. art. 41 al. 2 Cod penal din 1969 si art. 5 al. 1 Cod penal. In baza art. 396 alin. 5 Cod de Procedura Penala, art. 17 alin. 2, art. 16 alin. 1 lit. b Cod de Procedura Penala, in aplicarea Deciziei nr. 405/2016 a Curtii Constitutionale, achita pe inculpatul Muntianu Gheorghe, de sub invinuirea savarsirii infractiunii de abuz in serviciu in forma tentativei, prev. de art. 20 Cod penal din 1969 rap. la art. 13/2 din Legea nr. 78/2000 cu ref. la art. 248 Cod penal din 1969, cu aplic. art. 41 al. 2 Cod penal din 1969 si art. 5 al. 1 Cod penal. In baza art. 396 alin. 5 Cod de Procedura Penala, art. 17 alin. 2, art. 16 alin. 1 lit. b Cod de Procedura Penala, achita pe inculpatul Muntianu Gheorghe, de sub invinuirea savarsirii infractiunii de uz de fals, prev. de art. 291 teza a II a Cod penal din 1969 cu aplic. art. 5 al. 1 Cod penal. In baza art. 396 alin. 6, art. 17 alin. 2, art. 16 alin. 1 lit. f Cod de Procedura Penala, inceteaza procesul penal pornit impotriva inculpatului Muntianu Gheorghe, pentru savarsirea infractiunii de conflict de interese, prev. de art. 253/1 Cod penal din 1969 cu aplic. art. 41 al. 2 Cod penal din 1969 si art. 5 al. 1 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii penale.

2. Respinge cererea formulata de inculpatul Pircu Gavril, de schimbare a incadrarii juridice din infractiunea de abuz in serviciu in forma tentativei prev. de art. 20 Cod penal din 1969 rap. la art. 13/2 din Legea nr. 78/2000 cu ref. la art. 248 Cod penal din 1969, cu aplic. art. 5 al. 1 Cod penal, in infractiunea de neglijenta in serviciu in forma tentativei, prev. de art. 20 Cod Penal din 1969 rap. la art. 249 alin. 1 Cod Penal din 1969, cu apl. art. 5 alin. 1 Cod Penal. In baza art. 396 alin. 5 Cod de Procedura Penala, art. 17 alin. 2, art. 16 alin. 1 lit. b Cod de Procedura Penala, in aplicarea Deciziei nr. 405/2016 a Curtii Constitutionale, achita pe inculpatul Pircu Gavril, de sub invinuirea savarsirii infractiunii de abuz in serviciu in forma tentativei, prev. de art. 20 Cod penal din 1969 rap. la art. 13/2 din Legea nr. 78/2000 cu ref. la art. 248 Cod penal din 1969, cu aplic. art. 5 al. 1 Cod penal.

3. In baza art. 396 alin. 5 Cod de Procedura Penala, art. 17 alin. 2, art. 16 alin. 1 lit. b Cod de Procedura Penala, achita pe inculpatul Stavarache Romeo, de sub invinuirea savarsirii infractiunii de abuz in serviciu in forma tentativei, prev. de art. 20 Cod penal din 1969 rap. la art. 13/2 din Legea nr. 78/2000 cu ref. la art. 248 Cod penal din 1969, cu aplic. art. 41 al. 2 Cod penal din 1969 si art. 5 al. 1 Cod penal.

Inlatura dispozitia de obligare a inculpatilor Pircu Gavril si Stavarache Romeo, la plata cheltuielilor judiciare aferente urmaririi penale si judecatii la instanta de fond. in temeiul art. 275 alin. 1 pct.3 lit. b Cod de Procedura Penala, mentine obligarea inculpatului Muntianu Gheorghe la plata sumei de 700 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, aferente urmaririi penale si judecatii la instanta de fond. Mentine celelalte dispozitii ale sentintei penale apelate, in masura in care nu contravin prezentei decizii. Respinge ca nefondat apelul declarat de DNA – Serviciul Teritorial Bacau impotriva sentintei penale nr. 438/D/20.10.2015 pronuntate de Tribunalul Bacau in dosarul nr. 1590/110/2014. in baza art. 275 alin. 3 Cod de Procedura Penala, cheltuielile judiciare in apel raman in sarcina statului. Sumele de cate 100 lei reprezentand onorariile partiale cuvenite aparatorilor desemnati din oficiu pentru inculpatii apelanti vor fi suportate din fondurile Ministerului Justitiei. Definitiva. Pronuntata in sedinta publica din 19.04.2017."