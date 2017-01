FOTO Criza apei se prelungeşte la Bacău. Primăria încearcă să le facă zilele mai uşoare băcăuanilor cu apă plată de 30 de mii de lei

Lucrătorii CRAB au muncit în noaptea dinspre 14 spre 15 ianuarie, anunţă printr-un comunicat compania, şi au descoperit că ţeava care aduce apa în oraşul Bacău este afectată şi pe alte tronoase. „Din pacate in timpul lucrarilor s-a constatat starea foarte proasta a inca doua tronsoane de conducta, care desi nu au cedat acum, puteau ceda in orice moment. Ca urmare, a fost necesara si inlocuirea acestora, in final remedierea necesitand inlocuirea a aproximativ 20 m de conducta DN 800 mm. Din acest motiv este posibil ca lucrarile de remediere sa se prelungeasca, iar restrictia privind furnizarea apei sa afecteze si ziua de luni 16.01.2017. Personalul companiei face totusi toate eforturile omenesti posibile pentru a se incadra in intervalul de timp estimat in primul comunicat“ anunţă CRAB.



30 de mii de lei pentru apă îmbuteliată



În urma unei şedinţe extraordinare a Consiliului Local Bacău, care a fost convocată sâmbără, în regim de urgenţă, autorităţile locale au decis achiziţionarea de apă plată pentru băcăuani, care va fi dată gratuit în mai multe puncte din oraş. Suma pusă la bătaie de la buget este de 30 de mii de lei. Începând de aseară, băcăuanii au la dispoziţie, gratuit, apă potabilă în cele 8 locaţii de distribuire organizate de Primăria Municipiului Bacău. Centrele de distribuire funcţionează în intervalul orar 09:00 – 20:00, în perioada în care se remediază avaria apărută la conducta de transport apă (Valea Uzului – Bacău).

Băcăuanii primesc apă de la sediul Primăria Municipiului Bacău, la Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Bacău, la Teatrul Municipal Bacovia, la Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor, Str. H. Coandă, la Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Bacău, Str. Ştefan cel Mare, la Biserica Sfântul Nicolae, Bulevardul Unirii, Biserica Sfântul Dumitru, Calea Republicii şi Biserica Sfântul Ieremia, Str. Digul Bârnat.



Într-un alt comunicat al primarului Cosmin Necula, de astăzi, băcăuanii sunt anunţaţi că vor prrimi şi apă nepotabilă de uz menajer. „Urmare a şedinţei Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă (CLSU) desfăşurate duminică dimineaţa, în contextul lucrărilor de remediere a avariei la conducta de transport apă Valea Uzului – Bacău, am decis înfiinţarea de puncte de distribuire a apei nepotabile (pentru uz menajer) în următoarele locaţii din oraş:

1. Strada Republicii (intersecţia străzilor Chimiei – Aeroportului)

2. Strada Republicii (intersecţia str. Narciselor – Blocul „Potcoavă”)

3. Strada Mărăşeşti (zona Piaţa Sud)

4. Strada Gării (Complexul Comercial Evrika)

5. Strada Mioriţei (zona Colegiului Tehnic „N.V. Karpen”)

6. Strada Mioriţei (intersecţia străzilor Bucium – Piaţa Nord)

7. Strada Aprodu Purice

8. Platoul Bisericii Catolice „Sf. Petru şi Pavel”

Distribuirea apei nepotabile va fi realizată cu vehicule aparţinând Primăriei Municipiului Bacău, precum şi cu o autospecială pusă la dispoziţia Municipalităţii de Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Bacău.

De asemenea, am hotărât – în cadrul aceleiaşi şedinţe – ca în fiecare din locaţiile sus-menţionate populaţia să primească ceai cald. Acesta va fi preparat la Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacău şi distribuit în teren cu vehiculele Primăriei Municipiului Bacău.

În calitate de Primar al Municipiului Bacău, am decis ca personalul angajat în Primărie să participe activ la distribuirea ceaiului către cetăţeni. Astfel, angajaţii municipalităţii vor deservi operaţiunea de distribuire a ceaiului cald în locaţiile indicate anterior“, a precizat primarul Cosmin Necula, într-o postare pe Facebook.