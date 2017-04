Cod galben şi cod portocaliu de lapoviţă şi ninsoare în judeţul Bacău. Pentru câteva zile revine iarna. Ce zone sunt afectate

Meteorologii au anunţat o înrăutăţire a vremii în întreaga ţară. Mai multe judeţe sunt sub cod portocaliu iar autorităţile locale au fost pregătite din timp. Judeţul Bacău este menţionat atât în avertizarea de cod galben, cât şi cea de cod portocaliu. „ În intervalul menţionat, în zona de munte, în Moldova, cea mai mare parte a Munteniei, Transilvaniei şi a Maramureşului şi în nordul Olteniei şi al Dobrogei, vor fi precipitaţii abundente. Cantităţile de apă vor depăşi 20...30 l/mp, iar pe arii restrânse, îndeosebi în zona Carpaţilor Meridionali şi Orientali, se vor cumula 50...60 l/mp“, se arată în avertizarea meteorologilor.

Situaţia este valabilă până joi, 21 aprilie, după care se anunţă o scădere semnificativă a temperaturilor. „La munte va continua să ningă şi se va depune strat de zăpadă, iar local în Moldova, Transilvania şi Maramureş şi trecător în zona deluroasă din sud, precipitaţiile vor fi sub formă de ploaie, lapoviţă şi ninsoare. Vântul va avea intensificări temporare îndeosebi în regiunile estice şi sud-estice, unde vitezele la rafală vor atinge 55...65 km/h“, se precizează pe site-ul Administraţiei Naţionale de Meteorologie.

Temperaturile negative şi îngheţul riscă să diminueze semnificativ producţia pomilor fructiferi şi a viţei de vie din acest an.