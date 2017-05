Şcoală de rock la Bacău. „The Old Boys“ ai anilor '90  au înfiinţat trei trupe de copii şi adolescenţi. „Povestea rock-ului merge mai departe“

Proiectul „Brockers“ prinde contur, mai ales după primul concert în care experimentaţíi rock-ului din Bacău au sprijinit tinerele talente, care au aptitudini spre muzica rock şi cea instrumentală. „Noi suntem o trupă de old boys, reuniţi pe bază de veche prietenie şi pe dorinţa de promovare a noilor talente.

Vrem să facem un fel şcoală a rock-ului, să arătăm că acest gen muzical rezistă prin noile generaţii. Primul concert, pe 27 aprilie, s-a bucurat de succes, a fost o sală plină şi vrem să continuăm“, a precizat Sorin Antohi, pentru ziarul Adevărul.



Candle Light, prima trupă înfiinţată de „Brockers“



Atât Sorin Antohi cât şi Adi Năstasă au trecut în ultimile două decenii prin mai multe trupe (Masked Toys, Driftwood, ş.a.). „Este un sentiment fantastic să-i vezi pe copii că sunt pasionaţi de acest gen de muzică şi mai ales că sunt mulţi care sunt talentaţi. Aveam aproape vârsta lor, 16 ani, în 1988, când am cântat la Galele Rock“, a mai spus Sorin Antohi.



Trupa „Candle Light“ a fost un proiect pilot al experimentaţilor rockeri din Bacău. Trupa a luat naştere la sfârşitul anului 2015 şi s-a lansat în primăvara lui 2016 cu un concert la o berărie din Bacău. „În decembrie, împreună cu invitaţii lor mai mari au susţinut în acelaşi loc un concert caritabil pentru copii. Iar acum, la concertul de pe 27 aprilie, au cântat celebrând 1 an de apariţia lor pe scenă“, a precizat Ioana Bostan, implicată în proiectul Brockers.



Trupa „CandleLight“ este formată din Mara Trefaş – voce, Amalia Boca – chitară, Ştefan Ghiorghiu – chitară, Ilinca Turtă – bass şi Andrei Bostan – tobe.



La concertul de pe 27 aprilie s-au lansat şi trupele „Age of Tomorrow“ şi „Nameless“, după aproape un an de repetiţii, în care şi-au definit stilul.

„Age of Tomorrow“ este compusă din: Ana Maria Boboc – voce, Andreea Năstasă – bass, Matei Racoveanu – chitară, Răzvan Năstasă – chitară şi Andrei Bostan – tobe iar Trupa „Nameless“ din: Bogdan Pralea – Voce, David Leonte – Chitară, Tudor Păun – Chitară, Matei Axente – Bass, Sorana Simovici – tobe.

Brockers, „The Old Boys“: Adi Năstasă, Sorin Antohi, Gabi Loţcu, Sergiu Dimidof (aka Ursu), George Grigoriu



Adi Năstasă şi Sorin Antohi speră ca „Brockers“ să poată deveni o adevărată şcoală muzicală, pentru iubitorii mai tineri ai rockului. În proiect îşi doresc să educe gusturile tinerei generaţii, în viitorul apropiat să creeze şi un ONG iar şcoala de rock de la Bacău să capete un caracter organizat, „aproape instituţionalizat“, după cum spune cu speranţă Sorin Antohi.

FOTO Sorin Antohi

Adi Năstasă (chitară) afirmă că povestea concertului de pe 27 aprilie are rădăcini mai vechi, de altfel lucrând de câţiva ani cu puştii talentaţi şi pasionaţi de muzica rock. „Coordonez o parte dintre copii în materie de chitară/bass şi am descoperit mereu printre ei talente. Aşa mi-a venit ideea înfiinţării unei prime trupe, ei se numesc „CandleLight“ şi au aniversat un an de la lansarea pe scenă.

Apoi, potenţialul lor, visul meu, noi talente descoperite şi ideile mele adunate cu cele ale prietenilor mei au dus la crearea acestui eveniment. Am promovat încă două trupe noi: Nameless şi Age of Tomorrow. Pasiunea pentru muzica rock m-a ţinut mereu în priză şi îndrum copiii care iubesc şi ei acest gen şi vor să meargă mai departe. Trăim într-o societate mult prea comercială sub aspect artistic şi mi-am dorit să îi orientez pe cei cu talent să cânte rock, pentru că o fac din pasiune.

Rock-ul e o manifestare diferită, implică dăruire şi uneşte prieteni. Sunt mândru de copiii pe care îi susţin şi voi fi alături de ei pe viitor. În acest show eu şi prietenii mei am cântat pe aceeaşi scenă cu copiii. Noi ne-am adunat într-o trupă de dragul exprimării şi bucuriei de a fi împreună cu cei care ascultă rock. Această formulă şi ideea de a susţine tinerii a dat naştere proiectului Brockers. Fraţii ROCK care investesc în descoperirea şi promovarea de noi talente. Vom cânta cu ei şi îi vom îndruma pe toţi copiii care iubesc muzica rock. Suntem la început de proiect, ne bucurăm de susţinerea unor părinţi minunaţi care înţeleg pasiunile copiilor lor şi timpul liber petrecut în mod diferit şi creativ. Şi de toţi cei care au pus umărul în crearea şi organizarea evenimentului. Acest proiect de suflet înseamnă pentru mine transmiterea mai departe a unei pasiuni şi formarea unei echipe cu cei mai mici”, a precizat Adi Năstasă.



Sorin Antohi: „Povestea rockului merge mai departe.Ne pregătim aproape zilnic“



„Bunul şi vechiul meu prieten Adi Năstase lucrează cu copii talentaţi, îi îndrumă în special pe cei care cântă la chitară şi a reuşit să îi să-i adune şi în trupe de rock. Prima trupă de copii, „CandleLight“, este formată din cinci adolescenţi talentaţi pe care îi cunosc şi m-am bucurat să cânt împreună cu ei încă de la lansare.

În showul de la Berăria cu Noroc din Bacău s-au mai lansat alte două trupe de copii şi asta îmi dă speranţe pentru viitorul mişcării rock. Am răspuns cu toată inima invitaţiei prietenului meu să ne adunăm şi noi, fraţii mai mari, într-o formulă de trupă, împreună cu Gabi Loţcu, Ursu şi George Grigoriu, să devenim Brockers, susţinătorii talentelor rock. Sunt tineri dinamici şi foarte deschişi, cu mult talent şi potenţial. Voi fi alături de ei în acest proiect în mod necondiţionat, ori de câte ori pot ajuta. Pentru că am convingerea că povestea rock-ului nu se va opri niciodată”, afirmă Sorin Antohi, vocea de la Brockers, cunoscut şi ca vocal la Masked Toys.