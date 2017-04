Urmează cursurile de canto de câteva luni şi deja a ajuns pe podium la un concurs internaţional

Într-o zi părinţii ei au auzit-o cântând. De atunci au dus-o la cursuri de canto şi deşi face doar de câteva luni a ajuns să cânte pe scenă la diferite spectacole.

„Cântam cu atâta drag încât de-a dreptul parcă eram pe scenă lângă Soi Luna. Atunci au auzit că am voce, atingând chiar note înalte fără nici un fel de cursuri. Apoi părinţii au mers cu mine la audiţii la o renumită profesoară de canto, doamna Claudia Steţco căreia îi mulţumesc că se ocupă foarte bine de mine. Fac cursuri de canto de doar câteva luni şi am ajuns să cânt pe scenă la diferite spectacole, am participat la Concursul Internaţional de muzică şi teatru: "LiveMuseArt" unde am câştigat premiul 1 la secţiunea Divertisment-Canto. Vreau să-mi îndeplinesc visul de a cânta pe scene cât mai mari unde mă simt foarte bine şi să îi fac pe părinţi şi bunici mândri de mine”, spune Alessia Maria.

Concursul la care a participat Alessia a avut loc la Cinema Arta Arad. Tânăra este elevă la Şcoala Gimnazială "Aurel Vlaicu" in clasa a-II-a B avand-o învăţatoare pe TitianaTigan. Materiile preferate sunt "Muzica şi Mişcare " pictura şi engleza.

Pe lângă muzică, fetiţei îi mai place să creeze rochiţe pentru păpuşile ei. De asemena, iubeşte animalele în special pisica pe care o are. Însă spune ea, cântatul nu îl lasă. Ea fredonează chiar şi atunci când se joacă. „Îmi place cum cântă Violeta, Soi Luna şi nu numai”, mărturiseşte tânăra cântăreaţă.

Ultimele spectacole la care a participat au fost cele de Paşte din faţa Primăriei Arad.

