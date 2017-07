Tânărul muzician care va cânta la vioara lui George Enescu: „E o şansă unică. Mă bucur enorm“

Ştefan Şimonca-Opriţa, un tânăr violonist arădean, va avea privilegiul de a susţine un recital pe vioara maestrului George Enescu, la Palatul Cantacuzino din Bucureşti. Pentru a realiza acest lucru, Ştefan s-a pregătit intens şi a câştigat Marele Premiu la Concursul Internaţional de Vioară „Remember Enescu“, ce a avut loc la Sinaia în luna mai.

„Participarea la acest concurs a fost unul dintre modurile de a-mi arăta ataşamentul faţă de maestrul George Enescu. Mă bucur enorm că voi avea şansa unică de a cânta chiar pe vioara maestrului, la Muzeul «George Enescu» din Bucureşti. Mai bine nu se putea! Mulţumesc Fundaţiei «Remember Enescu» pentru porţile pe care mi le-a deschis odată cu obţinerea acestui premiu, şi nu numai! În semn de preţuire pentru tot efortul depus întru promovarea muzicii şi culturii muzicale enesciene, dedic acest premiu tuturor celor care au contribuit la formarea mea!“, spune Ştefan Şimonca-Opriţa. Concursul de la Sinaia i-a adus şi un premiu în bani, 2.000 de euro, oferit de Catia Rădulescu, sponsorul principal al evenimentului.

Studiază şi pianul

Ştefan a început să studieze vioara cu bunicul său, profesorul Artemiu Şimonca-Opriţa, încă de la vârsta de 2 ani. Acum, el are 16 ani şi este elev în clasa a X-a la Colegiul de Arte „Sabin Drăgoi“ din Arad, unde studiază la vioară, la violă şi la pian. A câştigat numeroase con- cursuri naţionale şi internaţionale la vioară, violă şi pian, fiind unul dintre cei mai apreciaţi elevi ai Colegiului. Mai mult, Ştefan are şi câteva compoziţii proprii pentru care a fost, de asemenea, premiat la festivaluri.

Cu căştile pe burtă

„Bunicul meu este cel care mi-a pus vioara în mână. Relaţia mea cu el este una greu de descris în cuvinte. Lucrăm împreună zilnic, călătoresc peste tot împreună cu el şi întotdeauna a fost un profesionist desăvârşit în calitatea sa de profesor. Am lucrat cu mulţi violonişti, dar ce este între mine şi bunicul meu este ceva unic. Când e vorba de muzică şi de interpretarea mea, reuşeşte întotdeauna să fie obiectiv, iar în felul acesta să-mi fie de un real folos. Cu siguranţă că parcursul meu muzical nu ar fi fost acelaşi fără prezenţa lui în viaţa mea“, mărturiseşte tânărul arădean.Ştefan a început să simtă muzica încă de când era în burta mamei. Aceasta a stat în perioada cât a fost gravidă de multe ori cu căştile pe burtă. Ideea a fost a lui Codin Şimonca-Opriţa, tatăl lui Ştefan. Mama lui asculta toate genurile de muzică, dar, în special, multă muzică simfonică.

Profesorul Artemiu Şimonca-Opriţa spune că în cei 40 de ani de carieră, nepotul lui este cel mai bun elev pe care l-a avut. „S-a născut cu tot ceea ce alţii se chinuie să obţină prin şcoală, prin studiu şi multă muncă. Darul lui Ştefan de la Dumnezeu este unul imens. Nu am făcut cu el nici o oră de teorie muzicală. Pe toate le avea în el. Are auz absolut, solfegiu nu am făcut cu el“, mărturiseşte bunicul.

Familie de muzicieni.

Străbunicul lui Ştefan a fost profesor şi director de şcoală, bunicul este profesor, celălalt bunic este preot, mama lui e profesoară, tatăl lui e preot şi predă la şcoală.

Tânărul arădean este a patra generaţie de muzicieni. Începând de la străbunicul lui şi până la el, toţi au studiat în acest domeniu.Tatăl lui, înainte de a fi preot, a studiat serios vioara, însă din cauza vremurilor, mai ales că ambii părinţi lucrau în domeniu şi banii erau puţini, a trebuit să renunţe, însă nu îi pare rău. „Muzica în sine e o taină atât de mare, atât de subtilă şi atât de frumoasă, încât, având tangenţă cu lumea îngerilor, inevitabil m-a pregătit spre zona aceasta. Eu m-am pregătit la modul cel mai serios pentru matematică, însă chemarea pe care am simţit-o a fost mai puternică. Lucru care mă face să-i mulţumesc lui Dumnezeu pentru această chemare“, spune preotul.Ştefan a participat la numeroase concursuri naţionale şi internaţionale pe care le-a şi câştigat. A beneficiat de mai multe burse de studiu în străinătate, în Anglia şi Germania. A bifat concerte – fie recitaluri, fie cu orchestre – în Anglia, Germania, Cehia, Ungaria şi în toată România.A avut mai multe apariţii în concerte ca solist sau ca membru în formaţii camerale. A debutat pe scena Filarmonicii arădene în iunie 2008, ca solist al Concertului în si minor de Oskar Rieding (partea a III-a). Anii următori a reapărut în concertul „Tribuna tinerelor talente“ de la Arad. Primul concert întreg l-a interpretat tot pe scena Palatului Cultural din Arad, în 29 martie 2012. Totodată, va apărea pe scena Festivalului Internaţional „George Enescu“ din Bucureşti la ediţia din 2019, unde va susţine un recital, alături de Maestrul francez David Grimal, solist permanent la ultimele ediţii ale Festivalului.

Locul I la tir sportiv

Ştefan Şimonca-Opriţa are şi alte pasiuni în afara muzicii. Tânărul arădean este membru al clubului de tir CSM Arad, din toamna lui 2009, şi se antrenează la poligonul „Sorin Babii“. Se pregăteşte cu profesorul Mircea Budurişan şi cu maestrul Sorin Babii, campion olimpic la Seul, iar rezultatele n-au întârziat să apară: a obţinut punctaje remarcabile la etapele Campionatului naţional de tir sportiv: în noiembrie 2013, ianuarie şi noiembrie 2014 a obţinut locul I la individual; în octombrie 2014 – locul I pe echipe, iar în ianuarie 2017, a luat locul al II-lea la individual.

