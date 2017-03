Tânărul de 22 de ani care a umblat din casă în casă după costume populare. În curând va lansa şi o monografie

Pasiunea lui Vlad Jurcă pentru costumele populare a început în anul 2009 când în casa bunicilor a găsit câteva piese de costum popular şi a fost fascinat de frumuseţea acestora.

„Următorul lucru pe care l-am făcut a fost să insist la bunica să vină cu mine la rude şi vecini pentru a face rost de costume. O dată cu trecerea timpului am prins curaj şi am început să merg singur, de această dată din casă în casă pentru a aduna cât mai multe costume. Anii au trecut şi am început să adun şi obiecte de uz gospodăresc sau diferite acte vechi, această pasiune determinându-mă să îmi aleg ca subiect pentru lucrarea de licenţă “Pagini Monografice ale satului Chişlaca. O lucrare ce cuprinde istoria satului, tradiţii şi obiceiuri uitate în timp, folclor (strigături de joc, bocete, etc), poze vechi şi diferite documente vechi de peste 100 de ani. Lucrarea de licenţă am prezentat-o în costumul popular din satul Chişlaca, costum pe care îl îmbrac cu fiecare ocazie”, spune tânărul.





Ansamblul Florile Muresului din Vladimirescu FOTO arhivă personală

Colecţia de etnografie este în continuă creştere, astăzi numărând peste 60 de costume din satul Chişlaca, plus alte zeci de costume din diferitele zone ale judeţului Arad cât şi judeţele vecine.

Vlad adoră costumele populare FOTO arhivă personală

„O mare dorinţă a mea este să înfiinţez un muzeu. În vara acestui an va apărea "Monografia satului Chişlaca”, prima carte scrisă de mine. La lansarea acesteia aş dori să fie prezenţi toţi fiii satului plecaţi din localitate. Pe lângă această pasiune îmi doresc să promovez cât mai mult satul Chişlaca şi comuna de care aparţine satul, astfel în anul 2015 am înfiinţat un grup de dansatori, sprijinit de preotul din sat şi părinţi, cărora le mulţumesc din suflet”, mai declară Vlad.

Tânărul este absolvent a Universităţii de Vest “Vasile Goldiş” din Arad, specializarea Istorie în anul 2016 şi masterand al Universităţii “Babeş-Bolyai”, Cluj Napoca, specializarea: Patrimoniu şi turism cultural.

