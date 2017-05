Povestea maestrului de arte marţiale fără o mână

La vârsta de 16 ani Vasile a suferit un grav accident la braţul drept şi a rămas fără o mână. La 17 ani s-a decis să se apuce de arte marţiale. De-a lungul anilor a luat diferite titluri de campion. La ora actuală este fondatorul Asociaţieo Române de WING TSUN KUNG FU şi antreneză trei cluburi de copii.

„La vârsta de 16 ani am suferit un grav accident la braţul drept. Lucam la un abator ca şi ucenic măcelar, iar într-o zi mi-am prins braţul la maşina de tocat carne, iar cand am scos mâna din maşină nu mai aveam palma. În urma intervenţiilor chirurgicale doctorii mi-au tot amputat din braţ deoarece s-a cangrenat, aşa că trebuia să îmi amputeze toata mâna dreapta. Sunt orfan de tată, iar mama mea m-a părăsit în urma cu 25 ani. Mai am încă cinci fraţi şi o soră. De fapt am fost şase fraţi, dar unul din păcate s-a sinucis”, îşi spune povestea Valentin.

Acesta mai spune că este singurul maestru instructor din lume fără o mână în stilul JEET KUNE DO si WING TSUN KUNG FU. De-a lungul timpului a cucerit mai multe titluri: cel de vicecampion european la proba Martial Arts, în anul 2013; de campion european, în anul 2014; de campion european, în 2016. În anul 2015 a fost declarat antrenorul anului.

Cu multă ambiţie, arădeanul a reuşit să-şi impună propriul stil, dar şi respectul.

FOTO: arhivă personală

„La început, antrenamentele erau mai grele şi nu prea ştiam. În 2004, când am devenit instructor, am început să adaptez şi să împrumut mai multe tehnici şi mai multe stiluri. Am combinat stilul win tzu şi stilul jet kundo, stilul lui Bruce Lee, şi am făcut stilul luptătorului fără mână”, mai povesteşte Valentin Macsim.

FOTO: arhivă personală

„Locuiesc împreună cu soţia mea în chirie şi venitul nostru este pensia de handicap de 600 lei şi taxa modică pe care o plătesc elevii pe care îi antrenez. Avem şi un băieţel de câteva luni. Am descoperit o proteză bionică la braţul drept. Cea mai nouă inovaţie în domeniu este proteza cu mână protetică Michelangelo, dar preţul ei începe de la 45.000 euro şi poate ajunge la 60.000 -70.000, în funcţie de cât este de performantă”, mai spune Valentin.



Valentin şi Laura Bejan FOTO arhivă personală

Laura Bejan, preşedinta Asociaṭiei Pentru Mai Multă Umanitate a făcut iniţiat un apel pe Facebook pentru ajutorarea tânărului. Cei care doresc că îl ajute pe Valentin Macsim să poată antrena cum se cuvine sau să îşi strângă copilul cu două mâini în braţe pot dona: adresa de PAYPAL sihing_maximvali@yahoo.com

SWIFF CODE:BACX ROBU XXX

RO28BACX0000000240945000 UNICREDIT BANK

MACSIM VASILE VALENTIN.

Acesta poate fi contactat şi la numărul de telefon: 0040745433921 sau la adresa de Facebok Macsim Vasile Valentin.



