Părinţii unui băiat acuză că fiul lor a venit muşcat de la grădiniţă

Familia lui Vlad din Arad acuză conducerea grădiniţei şi educatoarele că „îşi nesocotesc meseria”. Mama lui Vlad spune că totul a început în data de 9 octombrie 2017. Copilul era un pic răcit, dar ea a decis să îl lase la grădiniţa, mai ales că era ziua în care mergeau la pădure. Aceasta susţine că a primit un mesaj de la educatoare că Vlad e bine.

„Mi se părea ciudat că mi-a scris, nu o mai făcuse de multă vreme. I-am răspuns că voi veni mai repede să-l iau. La ora 16 am fost la grădiniţă. O altă educatoare, care nu mi-l mai predase niciodată până atunci, mi-a spus că a fost una din cele mai liniştite zile ale lui. M-am bucurat să aud asta, deşi când l-am recuperat era plâns şi n-a mai vrut să mi se dezlipească de gât. Am ajuns acasă şi totul s-a desfăşurat normal, până la ora 17, când, în timp ce ne jucam, fiul meu şi-a dat şoşeta jos şi i-am văzut muşcătura de pe picior. Observasem mai devreme câteva zgârieturi pe ambele mâini, la degete şi una mai mare pe urechea stângă, dar le-am pus pe seama ieşirii de la pădure. În acel moment m-am panicat şi am început să-l verific peste tot, cu un nod în gât. Am încremenit când i-am văzut spatele. Avea cinci muşcături vizibile, de puteai număra dinţii, şi încă vreo două pe şold. Am sunat repede educatoarea, să-mi explice ce s-a întâmplat. Mi-a spus că nu ştie nimic, a fost un moment la dormitor când l-a auzit plângând, dar până să ajungă la el, nu mai era nimeni în preajmă şi nu şi-a dat seama de ce plângea. Între timp, m-a sunat şi cea de-a doua educatoare de grupă, care mi-a spus că surprinsese un moment la pădure când fiul meu a fost împins de către un alt copil, dar nimic mai mult. Pe lângă aceste explicaţii, a mai apărut una cum că poate fi muşcătură sau alergie cauzată de o omidă”, a declarat mama lui Vlad, pentru Special Arad.

Tatăl lui Vlad a decis să trimită un mail directoarei grădiniţei în care să îi explice toată situaţia. Totodată părinţii spun că l-au retras pe micuţ de la grădiniţă.



„Noi am depus o plângere penală în paralel, iar mai departe lăsăm organele abilitate să-şi facă treaba”, a declarat pentru Adevărul Patricia, mama lui Vlad.

Contactaţi de reporterii Adevărul, reprezentanţii grădiniţei au spus că ei vor să discute cu părinţii şi că i-au chemat să clarifice situaţia: „Grădiniţa noastră funcţionează de peste 7 ani. Punem mai presus de orice siguranţa copilului, fizică şi emoţională. Cei mici sunt în permanenţă în prezenţa unui adult cât timp stau în grădiniţă. Avem încredere în personalul nostru şi am demarat de la bun început o anchetă internă pentru a afla ce s-a întâmplat în acest caz. Ne arătăm, încă o dată, deschiderea faţă de familia lui Vlad pentru a discuta şi pentru a găsi împreună o explicaţie pentru cele întâmplate. Suntem părinţi înainte de toate, le înţelegem îngrijorarea şi ne dorim să fim alături de ei în această perioadă. În paralel, alături de personalul nostru, facem tot ceea ce este posibil, cu mijloacele de care dispunem, să oferim şi partea noastră de adevăr”.

Mai puteţi citi:

Educatoarea filmată când bate un copil, lăsată să se întoarcă la grădiniţă. Ce sancţiune ridicolă i-au dat şefii din învăţământ

Tatăl copiilor agresaţi de directoarea de grădiniţă: „I-am dat zeci de mii de euro, în patru ani, ca să-mi terorizeze copiii“