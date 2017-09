Părinţii arădeanului din Partidul Naţional al Germaniei (AfD), implicaţi într-o altercaţie cu poliţia germană

Eduard şi Carmen Hoffmann - părinţii politicianului Raimond Hoffman (din Partidul Naţional al Germaniai) au avut o seară excelentă şi pe când să plece acasă un incident neplăcut a transformat totul într-o experienţă urătă. A avut loc o altercaţie între câţiva tineri şi poliţie.

În urma acesteia, Carmen Hoffmann a ajuns la poliţie.

Totul a început când cei doi soţi au aflat că în apropriere de ei este o sărbătoare şi anume Herbstfest ("Sărbătoarea toamnei").

„Locaţia unde se desfăşoară în fiecare an această sărbătoare este la 100 de metri de casa în care locuim. Vineri seara, se auzea muzică bună şi o atmosferă cu adevărat de sărbătoare Din acest motiv, am decis să mergem şi noi câteva ore. A fost cu adevărat plăcut, o seară minunată. Cu puţin înainte de final, ne-am îndreptat spre ieşire, că să evităm aglomeraţia. Exact în faţa cortului, era o altercaţie între un grup de 4-5 tineri puternic alcoolizaţi şi doi poliţişti la fel de tineri. Ulterior, am aflat că acest grup agresase un angajat al firmei de pază care veghea la buna desfăşurare a evenimentului. De aceea, a fost nevoie de intervenţia Poliţiei”, povesteşte Carmen Hoffmann.

Carmen la petrecere FOTO Facebook

Aceasta mai spune că exact când au ieşit, soţul ei (avocat de profesie) a observat că poliţiştii erau la rândul lor agresaţi verbal şi fizic de către membrii acelui grup.

„Toată furia şi-o manifestau doar pentru că poliţiştii i-au invitat să părăsească locaţia, spunându-le că au interdicţie pentru acea seară. Tinerii agresivi vorbeau germană stâlcit şi aveau tenul închis la culoare. Soţul meu s-a apropiat de acel grup, în încercarea de a calma spiritele şi a-i ajuta pe poliţişti. Într-un final, cel mai agresiv dintre agresori a fost introdus în maşina Poliţiei, pe portiera din dreapta spate. Poliţiştii au rămas lângă maşină, dar erau asaltaţi de către o parte din membrii grupului. Eu mă uitam cu îngrijorare spre soţul meu, care era înconjurat de alţi astfel de agresori, când am fost izbită, trântită la pământ şi am simţit o durere puternică la genunchiul drept. Ulterior, martorii mi-au povestit că tânărul din maşina de Poliţie a evadat pe uşa din stânga şi, preocupat să nu fie prins, m-a lovit din plin. A fost chemată Ambulanţa şi am plecat la spital pentru investigaţii”, poveşteşte pentru Adevărul, arădenca care încă se află la spital.

Aceasta spune că încă i se fac investigaţii pentru a vedea dacă nu are unele leziuni, momentan nu este vorba despre nici o fractură.

Zilele următoare, Carmen Hoffmann va formula o plângere penală.

Familia Hoffmann locuieşte în Germania de ani de zile împreună cu fiul lor, Reimond Hoffmann care s-a născut în Arad, la data de 18 iulie 1987.

Este vorba despre tânărul care a candidat în alegerile pentru Bundestag (Parlamentul Naţional al Germaniei).

Reimond a absolvit Facultatea de Inginerie Economică a Universităţii din Karlsruhe şi MBA (Master of Business Administration) la Universitatea din Budapesta. Acesta este membru al AfD (Alternativa pentru Germania) încă de la înfiinţarea acestei formaţiuni politice. În prezent, deţine funcţia de primvicepreşedinte al organizaţiei de tineret la nivel naţional şi lucrează ca referent în Parlamentul landului Baden-Württemberg.

