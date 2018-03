Doi tineri au fost găsiţi împuşcaţi într-un bar din judeţul Arad

UPDATE 11:50 Tânărul care şi-ar fi împuşcat mortal iubita şi apoi s-ar fi sinucis este caracterizat de localnicii din comuna arădeană Târnova, unde locuia, drept ”scandalagiu” şi ”rebel”, iar crima ar fi comis-o din gelozie, pentru că prietena sa ar fi vrut să plece să lucreze în Germania cu un alt bărbat. Arma folosită este una de vânătoare, confecţionată artizanal, şi i-ar fi aparţinut presupusului criminal.

Rafael Emanuel Neamţiu, care avea 23 de ani, locuia în Târnova cu tatăl său şi mama vitregă, după ce părinţii au divorţat.

***

Alertă în comuna arădeană Târnova. Doi tineri de 23 de ani, au fost găsiţi împuşcaţi într-un bar din localitate.

Conform primelor informaţii, miercuri dimineaţa, două persoane au fost descoperite fără suflare în bar.

Se pare că este vorba de o crimă pasională. După primele ipoteze, un tânăr şi-a executat iubita cu o armă artizanală, iar apoi s-a sinucis.

Presa locală din Arad scrie că bărbatul de 23 de ani era din Târnova, iar tânăra, de aceaşi vârstă, din Şilindia. Totodată, era mama unui copil de grădiniţă şi se afla în divorţ de soţul ei.

Patronul barului din Tîrnova unde au fost găsiţi cei doi tineri împuşcaţi a povestit pentru Ziarul de Arad că nu a ştiut că aceştia sunt înăuntru până ce un client nu l-a sunat să se plângă că este închis.

“La ora opt dimineaţa am fost sunat de către un client că barul este închis. Atunci am încercat să o contactez pe fată şi avea telefonul închis. I-am spus clientului să se uite pe geam şi aşa şi-a dat seama că cineva este înăuntru şi cheile în uşă pe interior. Eu am ajuns la ora 9 şi nu mi s-a mai dat voie să intru înăuntru“, a declarat Ioan Farcaş, pentru Ziarul de Arad.

Poliţiştii şi procurorii criminalişti ajunşi la faţa locului fac cercetări. Arma folosită este una artizanală şi a fost ridicată pentru expertiză.