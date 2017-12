Topul celor mai importante invenţii ale secolului XX care au schimbat lumea

Descoperirile ştiinţifice ale secolului XX, multe la număr, au reprezentat adevărate revoluţii în domeniul ştiinţific şi nu în ultimul rând au schimbat cursul istoriei, viaţa oamenilor şi au deschis porţile către o lume nouă. Se spune că, în intervalul de timp alocat secolului XX, omul a fost cel mai productiv din punct de vedere al descoperirilor ştiinţifice. Publicaţia toptenz.com a realizat un top al celor mai importante invenţii ale secolului XX.



În lista publicaţiei, pe locul 10 în topul celor mai importante invenţii, se află energia nucleară, o sabie cu două tăişuri, aşa cum avea să confirme istoria. Pe de o parte, invenţia a adus omenirii o sursă de energie care nu poluează, eficientă şi practic nelimitată, cu potenţial de a schimba planeta peste noapte. Pe de altă parte, aceeaşi sursă de energie putea fi folosită pentru a crea una dintre cele mai distrugătoare arme din istorie, aşa cum s-a demonstrat la Cernobâl în 1986. Impactul pozitiv al descoperirii nu poate fi însă negat, în ciuda pericolului. Centralele nucleare sunt, astăzi, surse de energie eficiente din punct de vedere al costurilor. La nivel mondial exista aproximativ 450 de reactoare nucleare care sunt folosite pentru a produce energie electrica in aproximativ 30 de tari din lumea întreagă.

Pe locul 9 în topul celor mai importante invenţii se află computerul. Când Steve Wozniak şi Stephen Jobs au introdus Apple în 1976, lumea s-a schimbat complet, astfel încât astăzi este de neconceput o societate fără calculatoare.





Locul 8 în topul toptenz.com este ocupat de avion. Aşa cum locomotiva a făcut lumea mai mică în secolul al nouăsprezecelea, avionul a făcut acelaşi lucru în secolul al XX-lea, micşorând planeta noastră până la punctul în care o persoană putea zbura oriunde în lume în câteva ore.





Locul 7 este ocupat de automobile. Din momentul invenţiei, automobilul s-a impus cu rapiditate în ţările dezvoltate ca principal mijloc de transport. Industria constructoare de automobile a luat un avânt puternic mai ales după cel de-al Doilea Război Mondial. Dacă la începutul secolului XX existau câteva sute de mii, la începutul perioadei postbelice existau pe plan mondial peste 500.000 de automobile. În 2007 producţia mondială anuală depăşea 70 de milioane de automobile.

În topul celor mai importante invenţii ale secolului XX, pe locul 6 se află racheta, care şi-a dovedit utilitatea pe mai multe planuri, de la distracţie, la armă, până la modalitatea de explorare a spaţiului cosmic.





Pe locul 5 se află submarinul. Deşi vasele submersibile au fost folosite şi în trecut, se consideră că abia în secolul XX a fost creat primul submarin modern. În cel de-al Doilea Război Mondial descoperirea s-a dovedit o armă periculoasă.





Pe locul 4 în topul celor mai importante invenţii ale secolului XX, toptenz.com a clasat antibioticul. Până la descoperirea lui Alexandru Fleming din 1928, orice bacterie putea fi mortală. Rata de mortalitate cauzată de infecţiile bacteriene a scăzut odată cu descoperirea penicilinei.





Locul 3 în topul invenţiilor apărute în secolul XX, care au schimbat lumea, se află televizorul. Prima demonstratie a unei transmisii de televiziune s-a realizat abia in 1926 si poarta semnatura lui John Logie Baird. Televizorul a atras o altă mare invenţie a secolului XX -televiziunea. Pe 2 noiembrie 1936, BBC a inceput transmisia primului serviciu de televiziune publica din lume din Palatul londonez Alexandra.



Înainte de Al Doilea Razboi Mondial, 19 000 de televizoare electronice au fost fabricate în Marea Britanie şi 1.600 in Germania. In Statele Unite ale Americii, utilizarea televizorului a explodat dupa cel de-al Doilea Război Mondial.





Pe locul 2 în topul toptenz.com se află internetul. Dacă avionul a redus planeta până la punctul în care se putea zbura de la New York la Londra în şase ore, internetul a făcut posibilă comunicarea şi ”trasportarea” virtuală în câteva secunde. Un factor esenţial în evoluţia internetului a constituit-o dezvoltarea computerelor, începând din anii 1950. În 1962, Licklider şi Welden Clark au publicat o lucrare intitulată "On-Line Man Computer Communication", ce oferea una dintre primele viziuni ale societăţii împânzită de o reţea informatică globală.





Pe primul loc în topul celor mai importante invenţii ale secolului XX se află radioul.



Invenţia făcut posibil ca o persoană să fie auzită de la sute sau chiar mii de mile distanţă. Pe 12 decembrie 1896, italianul Guglielmo Marconi a făcut la Londra demonstratia publica a unui aparat cu care putea transmite semnale la distanta, fără fir. Marconi a continuat experimentele vreme de ani buni. La 17 decembrie 1902, Marconi a reusit sa transmita primul semnal radio peste Atlantic. În anul 1920, a avut loc prima emisiune radio vorbit la un post din Anglia, iar în acelaşi an, în America, a început să emită primul post de radio comercial din lume. Se spune că, până la apariţia televiziunii şi internetului, radioul a condus lumea.