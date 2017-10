Procurorii DNA au ridicat documente de la Consiliul Judeţean Teleorman până la ora 3.00 dimineaţa

Angajaţii Direcţiei Naţionale Anticorupţie au descins la sediul CJ Teleorman ieri în jurul orei 9.00 dimineaţa şi au început ridicarea de documente, în baza unei ordonanţe emise de procurori.Operatiunea s-a intins pana tarziu in noapte ”Nu ştim exact cât mai durează. Este posibil să se prelungească până mâine. Au ridicat aproape jumătate din documente, am înţeles din ce am discutat cu colegii. Nu are legătură cu dosarul Belina”, declara miercuri seara Dănuţ Cristescu, preşedintele CJ Teleorman aseara. Operaţiunea DNA s-a prelungit până la ora 3.00 dimineaţa.





Procurorii DNA au ”blocat” în instituţie aproape 30 de angajaţi , majoritatea de la Registratură şi Arhive care au pus la dispoziţie documentele cerute. ”Procedura s-a încheiat la ora 3, în această dimineaţă. Au mai cedat angajaţi din cei 30 rămaşi iniţial. Până la final au mai rămas zece. Acum avem noi sarcina să trimitem restul documentelor”, a declarat preşedintele CJ Teleorman.





Ridicarea de documente nu are legătură cu dosarul Belina, după cele spuse de autorităţile din Teleoman.