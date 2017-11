Istoria megaafacerii Tel Drum. Cum a creat Liviu Dragnea un sistem abonat la banii publici timp de aproape 18 ani

Liderul PSD Liviu Dragnea a fost pus sub acuzare de procurorii DNA, pe data de 13 noiembrie, pentru cinci infracţiuni legate de preluarea societăţii Tel Drum şi modul în care firma era favorizată la atribuirea de contracte publice.

Istoria afacerii Tel Drum a început în 1999. La data de 29.06.1999, Tel Drum a fost înmatriculată la Registrul Comerţului, având ca acţionar unic Consiliul Judetean Teleorman. Firma din subordinea CJ Teleorman se ocupa de reparaţii pe drumurile judeţene. În vara anului 2000, funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman a fost câştigată de Liviu Dragnea. În septembrie 2000, Liviu Dragnea, aflat la primul mandat ca preşedinte de CJ, a intrat în Consiliul de Administraţie al regiei Tel Drum.



În 2001, în ciuda faptului că instituţia publică condusă de Dragnea avea în subordine o firmă pentru repararea drumurilor judeţene, oficialii CJ Teleorman au aprobat o hotărâre prin care o firmă din Giurgiu a preluat reparaţiile pe drumurile din Teleorman, printr-un contract în valoare de 1,6 milioane de lei.



Fără administrarea drumurilor din Teleorman, Tel Drum n-a mai câştigat niciun alt contract şi părea o regie sortită falimentului.



Pe de altă parte, cu un an înainte, sub conducerea lui Liviu Dragnea şi având susţinerea majorităţii consilierilor PSD, CJ Teleorman a făcut un credit de 1,54 milioane de lei pentru achiziţionarea unui utilaj numit „Trenul Reciclator - stabilizator la rece în situ“, folosit la asfaltat. Utilajul urma să intre în patrimoniul regiei Tel Drum.



Tot în 2000, sub semnătura lui Dragnea, s-a decis scoaterea la vânzare a acţiunilor Tel Drum, o societate considerată neprofitabilă. În aceeaşi perioadă, Liviu Dragnea a iniţiat un proiect de hotărâre privind contractarea unui credit de 10 milioane de dolari, cu garanţia statului, în scopul realizării de investiţii pe drumuri judeţene. Atât proiectul privind privatizarea Tel Drum, cât şi proiectul legat de contractarea împrumutului au fost aprobate în aceeaşi şedinţă extrardinară din 21 mai 2001, convocată de Liviu Dragnea.



Fostul coleg de liceu al lui Dragnea preia acţiunile

Acţiunile Tel Drum au fost cumpărate în 2001 de Marian Fişcuci, fostul coleg de liceu al lui Liviu Dragnea. Cei doi erau amici vechi. Absolviseră împreună, în 1980, Colegiul Unirea din Turnu Măgurele. Fişcuci a cumpărat firma cu 8 miliarde de lei vechi, plătiţi în rate, deşi activul net contabil era de 20 de miliarde de lei vechi. Raportul de evaluare întocmit la vânzarea Tel Drum a avut ca bază de referinţă balanţa contabilă la 30 noiembrie 2000, şi nu balanţa sau bilanţul de la 31 decembrie 2000. Ca urmare, valoarea acţiunilor propuse spre vânzare a scăzut de la 25.000 lei/ acţiune la 6.369 lei/acţiune.



După ce a cumpărat Tel Drum, noul proprietar s-a ales şi cu „Trenul Reciclator - stabilizator la rece in situ“, cumpărat cu credit de CJ Teleorman. Într-o primă fază, Tel Drum a primit utilajul prin concesionare, plătind pentru el o redevenţă lunară.



Din momentul privatizării societăţii, toate lucrările de reparaţii pe drumurile din Teleorman au fost efectuate de Tel Drum. Caietele de sarcini pentru licitaţii, întocmite de Direcţia Generală de Servicii a Consiliului Judeţean Teleorman, impuneau participanţilor deţinerea unui anume utilaj: „Trenul Reciclator - stabilizator la rece in situ“. Cum numai Tel Drum deţinea un asemenea utilaj, societatea a câştigat licitaţiile în serie.





Trenul reciclator in situ la rece, instrument cheie în afacerea Tel Drum



În 2005, CJ Teleorman a decis scoaterea la licitaţie a utilajului pentru care făcuse credit în 2000. Evaluatorul contractat de CJ a stabilit preţul de minim de pornire a licitaţiei- 2.573.155 RON, fără TVA. La primul termen de scoatere la licitaţie, din 24.11.2005, utilajul a fost scos la vânzare cu preţul minim de 3.251.600 RON. La prima licitaţie nu s-a prezentat niciun doritor. Trenul a fost vândut la a doua strigare, în data de 31.07.2006, la valoarea de 1.900.000 RON. Cumpărător a fost, în final, fostul coleg de liceu al lui Dragnea, Marian Fişcuci, deţinătorul Tel Drum.

De la privatizare, Tel Drum, firma de drumuri care avea în dotare acum şi singurul tren reciclator „in situ la rece” din judeţ, a câştigat toate contractele de reparaţii şi reabilitări la drumurile judeţene din Teleorman. Dacă înainte de privatizare, în 2001, firma avea un profit net de doar 250.000 de lei, în 2003 a ajuns la un profit net de 6,6 milioane lei.



Cifrele profitului net al Tel Drum din contractele cu statul în anii 2000 arată astfel:

• 2004 - 16,1 milioane de lei profit;

• 2005 - 5,9 milioane de lei profit;

• 2006 - 7 milioane de lei profit.

• În 2003 - 2004, Tel Drum a câştigat toate lucrările prin proiecte Sapard, valoarea acestora ajungând la 4,95 milioane de euro.

• În 2005, Tel Drum a câştigat toate reparaţiile pe drumurile judeţene din Teleorman afectate din inundaţii. Din cele 247 de miliarde de lei alocate de Guvern cu această destinaţie, 196 de miliarde de lei au intrat în visteria Tel Drum.

În 2006, Consiliul Judeţean Teleorman aprobă contractarea unui credit de 400 de milioane de euro pentru repararea şi modernizarea drumurilor din judeţ. Licitaţiile sunt câştigate de Tel Drum, singura firmă care avea tren reciclator.



Licitaţii trucate cu fonduri europene



Tel Drum a câştigat şi cele mai importante proiecte finanţate cu fonduri europene derulate în Teleorman, pe vremea când judeţul era condus de Liviu Dragnea. Două dintre ele au atras, în 2011, atenţia Comisiei Europene care a cerut un audit în Teleorman şi a acuzat faptul că licitaţiile au fost trucate. Tel Drum, aflată în mijlocul anchetei, a fost exonerată în 2013 de Consiliul Concurenţei şi investigaţia s-a clasat.



Fostul coleg de liceu al lui Dragnea, Marian Fişcuci, primul proprietar în acte al Tel Drum, deţinea în 2003 96% dintre părţile sociale. În 2006, acţionariatul s-a schimbat. Deşi firma era extrem de profitabilă, Fişcuci, fostul coleg de liceu al lui Dragnea, a vândut afacerea unor alţi apropiaţi ai lui Dragnea.



În datele de la Registrul Comerţului apăreau: Marian Fişcuci - 9,33%, Liviu Lucian Dobrescu – 43,99%, iar Mugurel Sorin Gheorghieş - 44%. Cei doi noi oameni din acţionariat sunt foşti colegi de facultate ai lui Liviu Dragnea, de pe vremea când acesta era student la Transporturi. Cu acţionarii Tel Drum, Dragnea recunoştea în 2011 că a cântat în facultate într-o trupă rock.



„Sobo (n.r. - Liviu Lucian Dobrescu) şi Melcul (n.r. - Mugurel Gheorghias) sunt foşti colegi de facultate şi de trupă. Asta s-a întâmplat acum 25 de ani. Nu înseamnă ca acum ştiu despre orice fost coleg ce firmă are“, declara Dragnea în 2011.



După scandalul cu fonduri europene din 2011, acţionariatul a trecut într-o nebuloasă şi mai deasă: acţiuni la purtător.





Marian Fişcuci şi Liviu Dragnea, în perioada în care actualul lider al PSD era preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman FOTO Elisabeth Bouleanu



Legătura dintre Tel Drum şi Bombonica Dragnea



Tel Drum şi-a extins domeniul de acivitate în 2005. A devenit radiodifuzor şi a trecut, de la asfaltări de drumuri, la ştiri locale. În „fondul de comerţ“ al Tel Drum au apărut în urmă cu 12 ani două posturi de radio – Radio Sud Turnu Măgurele şi Radio Z Zimnicea. Radio Sud a avut sediul la SC Hotel Turris, hotelul deţinut de Bombonica Dragnea în Turnu Măgurele. Un contract de locaţiune între Tel Drum şi hotelul soţiei lui Dragnea exista încă din 2002. Obiectul contractului era folosirea Hotelului Turris, deţinut de către Bombonica Dragnea, din Turnu Magurele de către firma Tel Drum pentru „turism, activităţi hoteliere şi alimentaţie public“. În acea perioadă, Tel Drum a renovat hotelul Bombonicăi Dragnea.



În 2008, Tel Drum a fost amendată de CNA pentru că, de la radioul din hotelul Bombonică Dragnea fusese emisă chiar în ziua scrutinului o emisiune electorală care promova candidatul PSD la primărie. În prezent, cele două posturi de radio nu se mai găsesc în portofoliul Tel Drum. Cel puţin oficial, canalele media au fost vândute către o altă firmă.



Afaceri fără număr cu statul român



În 2008, potrivit datelor publice, Tel Drum a avut contracte în valoare de 24,32 de milioane de euro. În perioada 2009 şi 2010, contractele Tel Drum au depăşit 100 de milioane de euro.



După ce Liviu Dragnea a ajuns în Guvern în 2012, Tel Drum a depăşit graniţele judeţului Teleorman şi a început să aibă contracte în aproape toate colţurile ţării. 2013 şi 2014 au fost cei mai buni ani ai firmei, după contracte locale şi naţionale câştigate pe vremea când Dragnea a condus Ministerul Dezvoltării.



Partenerii de afaceri ai Tel Drum au fost în 2014 Consiliile Judeţene Teleorman, Satu Mare şi Dâmboviţa, Olt, primării de oraşe şi comune şi CNADNR. Tel Drum a câştigat de la Consiliul Judeţean Satu Mare un contract pentru refacerea unui pod din Oaş în valoare de 1.360.672 lei.



Un alt contract, în valoare de 8,6 milioane de lei, a fost câştigat în Dâmboviţa pentru modernizarea DJ 714 Glod Sanatoriul Moroeni – Peştera, sector Dichiu- Bolboci- Peştera. 29 de milioane de lei a câştigat Tel Drum în Constanţa, pentru ”îmbunatatirea accesului intre Municipiul Constanta şi platforma industrială Năvodari prin lărgirea şi modernizarea bulevardului Mamaia-Năvodari”. 39, 8 milioane de lei a câştigat firma din Alexandria la Craiova pentru ”Reabilitarea infrastructurii rutiere pe relaţia Nord-Sud-Est a Polului de Crestere Craiova, în vederea fluidizării traficului in Zona Metropolitană Craiova (execuţie)”.



Un alt contract încheiat cu Consiliul Judeţean Satu Mare a vizat ”Modernizarea infrastructurii drumurilor judetene în Judetul Satu Mare – DJ 109L – Negresti Oas – Turt si POD km 29+031 – Turt, peste raul Turt”. Valoarea finala se ridică la 38,9 milioane de lei. Pentru repararea străzilor din Caracal, Tel Drum câştigă de la Primaria Caracal 40,8 milioane de lei Pentru reabilitarea unor străzi din Slatina (Olt) Tel Drum a câştigat un contract în valoare de 104, 9 milioane lei.





Petre Pitiş, fost consilier judeţean la CJ Teleorman, unul dintre reprezentanţii Tel Drum SA inculpaţi în dosarul DNA



În portofoliul de lucrări al firmei din Alexandria mai intră, pentru perioada 2012-2014: Sistem de canalizare la Giuvărăşti- 4.560.415 lei, Extindere apă Urzica (Olt)- 1.435.965 lei, sistem centralizat de apă Corbeni-Argeş- 6.447.331 lei. Peste 200.000 de lei a mai câştigat firma în urma unor contracte cu CNADNR care au vizat întreţinerea drumurilor ce aparţin de SDN Alexandria.

Datele de pe site-ul Ministerului Finanţelor arată că Tel Drum a câştigat în 2013 contracte în valoare de 72,4 milioane de euro , iar în 2014 - de 40,7 milioane de euro. Conform cifrelor publicate pe Ministerul de Finanţe, Tel Drum SA a avut în 2015 contracte în valoare de 185,82 milioane lei, majoritatea fiind afaceri cu bani publici. În 2007, Tel Drum a ocupat locul 5 în Top 20 al companiilor care au făcut afaceri cu statul, cu o valoare a contractelor de 33 de milioane de euro. În 2008, firma a ocupat locul 11, cu contracte de 24,32 de milioane de euro din banii statului. În 2009 şi 2010, compania s-a clasat pe locul 19 în topul naţional al firmelor abonate la bani publici, cu contracte în valoare de 107 milioane. În 2014, Tel Drum a ajuns pe primul loc în rândul companiilor cliente ale banilor statului, cu contracte care însumează 40,7 milioane de euro.



Ultimul tun dat în Teleorman



Tel Drum a continuat să câştige contracte şi după ce a intrat în vizorul DNA în dosarul Belina.

Controversata firmă a câstigat în luna octombrie 2017 contractul pentru deszapezirea drumurilor din Teleorman in urmatorii patru ani, un contract care îi va aduce 96 de milioane de lei de la Consiliul Judeţean Teleorman. La licitatia organizată de CJ Teleorman nu s-a prezentat nicio altă firmă. Contractul s-a încheiat pentru o periadă de 4 ani, adică până în 2021.

DNA a anunţat astăzi, oficial, deschiderea unui nou dosar care are în centru afacerea Tel Drum şi în care împotriva lui Liviu Dragnea s-a dispus începerea urmăririi penale pentru constituirea unui grup infracţional organizat, două infracţiuni de folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene,două infracţiuni de abuz în serviciu cu obţinere de foloase pentru sine sau pentru altul. În acelaşi dosar s-a dispus începerea urmăririi penale împotriva altor opt persoane din conducerea Tel Drum şi din aparatul Consiliului Judeţean Teleorman.