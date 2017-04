FOTO Mii de credincioşi au venit să se închine la moaştele Sfântului Spiridon aduse din Insula Corfu la Mănăstirea Pantocrator din Teleorman

Moaştele Sfântului Ierarh Spiridon din Insula Corfu au fost aduse cu prilejul hramului Mănăstirii serbat în Duminica Mironosiţelor. La Mănăstirea Pantocrator din Drăgăneşti Vlaşca, localitate din Teleorman situată la 50 de km de Bucureşti, a devenit deja tradiţie ca Duminica Mironosiţelor să fie loc de pelerinaj. În urmă cu doi ani aici au fost aduse moaştele Sfintei Maria Magdalena care au atras peste 7000 de credincioşi din toate colţurile ţării.

Anul acesta, Mănăstirea a făcut demersuri cu sprijinul Episcopiei Alexandriei şi Teleormanului pentru a aduce în Duminica Mironosiţelor, ziua hramului mănăstirii, moaştele unui alt sfânt venerat de credincioşi, Sf. Spiridon.” Această duminică întotdeauna pică în săptămâna a treia după Paşte şi oameni din toată ţara, de la Maramureş, din Moldova, ne-au sunat şi au întrebat dacă organizăm un alt pelerinaj. S-au obişnuit să aducem aici spre venerare moaştele unor sfinţi cunoscuţi. Anul acesta l-am adus pe Sfântul Spiridon”, spune stareţul Mănăstirii Pantocrator,părintele Sebastian.

Sf. Spiridon a fost episcop din secolul al IV-lea care a întărit la primul Sinod Ecumenic al Bisericii credinţa în Dumnezeu. Se ştie despre el că atunci când toţi cei 318 episcopi s-au adunat la Nicea în anul 325, neînţelegându-se asupra tainei Sfintei Treimi, Sf Spiridon a fost cel care a explicat taina.

”A stat în mijlocul lor, a luat o cărămidă pe care a strâns-o în mână şi le-a spus: Iată, precum în această cărămidă se găsesc trei elemente, tot aşa în Dumnezeul nostru sunt trei persoane: Tatăl , Fiul şi Duhul sfânt. Când spunea aceste cuvinte s-a întâmplat şi o minune. A strâns cărămida tare , se spune că focul a urcat în sus, în mână i-a rămas pământul cărămidei, iar în jos a curs apa”, explică părintele Sebastian de la Mănăstirea din Teleorman.

Peste 20.000 de credincioşi sunt aşteptaţi să se închine la moaştele Sfântului Spiridon



Mânaţi de credinţa în Dumnezeu şi convinşi de puterea moaştelor Sfântului considerat făcător de minuni, mii de credincioşi din toată ţara au venit în acest weekend la Pantocrator. Zecile de maşini şi autobuze venite din Bucureşti, Buzău, Călăraşi, Dolj sau Ialomiţa au întrerupt circulaţia pe drumul judeţean 503. ”Noi la ora 17.00 (n.r. vineri) am primit sfintele moaşte, oamenii au venit însă de dimineaţa şi s-au aşezat la coadă”, spune stareţul mănăstirii.

Pentru a se închina în faţa odoarelor aduse din Corfu, credincioşii au făcut o coadă uriaşă întinsă pe şosea. ” Am venit ca să ne rugăm la Dumnezul pentru sănătate. Am stat la coadă câteva ore, nu ne-a fost greu pentru că am venit cu credinţă”, a spus o credincioasă de 77 de ani venită din Călăraşi.



Reprezentanţii mănăstirii se aşteaptă ca, până luni, 1 mai, ultima zi de pelerinaj, prin faţa moaştelor să treacă peste 20.000 de credincioşi.

De ce este numit Sfântul călător

Sfântul Spiridon, ale cărui moaşte au călătorit din Corfu către România, este considerat în istoria bisericii drept Sfântul Călător. ”Acolo, în Corfu, moştele Sfântului Spiridon nu pleacă niciodată în întregime. Aici a fost adusă doar mâna lui cea dreaptă . Aşa cum mărturisesc sfinţii părinţii, acolo, Sf Spiridon dispare din raclă, pleacă acolo unde este chemat de cei care au nevoie de ei. Este considerat făcător de minuni. Se spune că, adeseori, papucii lui din raclă sunt văzuţi murdari de noroi, de praf. De aceea sunt şi schimbaţi foarte des. Astfel de părticele din papuci sunt date apoi enoriaşilor. Au fost aduse şi aici”, mai spune stareţul mănăstirii Pantocrator.

Program prelungit până luni seara

Duminică, 30 aprilie, la Mănăstirea care găzduieşte moaştele Sf Spiridon, de la orele 09:00, Sfânta Liturghie va fi oficiată de un sobor de ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, în altarul de vara al Mănăstirii. Sfintele moaşte vor rămâne spre închinare până în seara zilei de 1 Mai. În toată această perioadă, odoarele vor fi aşezate spre cinstire, într-un baldachin special amenajat, alături de moaştele Sfintei Mironosiţe Maria Magdalena, care se află la Mănăstirea din Teleorman.