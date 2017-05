Cum pierde România cei mai străluciţi elevi la informatică din cauza programei  „strămoşeşti“. „Trebuie să faci foarte multe lucruri pe care nu vrei să le faci“

Elitele informaticii româneşti, elevi străluciţi care au câştigat an de an medalii la concursurile internaţionale de profil, aleg să-şi continue studiile în afara ţării. 18 liceeni fac parte, anul acesta, din lotul restrâns de Informatică al României, elevi care vor reprezenta ţara la cele mai înalte competiţii internaţionale de informatică.



Olimpicii aflaţi în anii terminali de liceu au deja garantată admiterea la universităţile de profil din ţară, graţie medaliilor câştigate la olimpiadele şi concursurile internaţionale. Cu toate astea, cei mai mulţi aleg să plece.

Elevii de clasa a XII-a care fac parte din lotul de elită al informaticii româneşti au fost acceptaţi deja la Oxford şi alte universităţi din Anglia, Canada sau Statele Unite ale Americii.



Majoritatea celor de clasa a XI-a intenţionează să facă acelaşi lucru anul viitor, deşi sunt accepaţi de pe acum la universităţile din ţară. În afara de pasiunea pentru informatică, elevii români care visează să studieze Computer Science la Oxford mai au în comun dorinţa de a se putea dezvolta într-un mediu universitar flexibil şi prestigios. Recunosc calitatea învăţământului românesc, însă îl preferă pe cel din afara ţării, pe de o parte datorită prestigiului universităţilor străine de top, pe de altă parte datorită programei mai relaxate.





Nakajima Tamio-Vesa (foto jos), elev în clasa a XII-a la Liceul Pedagogic «Nicolae Bolcaş» din Beiuş are, la doar 19 ani, un palmares impresionant. ”Am început cu informatica în clasa a IX-a. Iniţal, am fost pasionat de matematică. Pe parcurs, m-a capturat informatică. Mi se pare că are farmecul matematicii când vine vorba de gândire raţională, dar este şi mai creativă, şi mai nouă. Sunt mai multe lucruri de făcut. La naţională am luat bronz în clasa a IX-a, argint în clasa a X-a, aur în a XII-a şi am participat şi la concursuri internaţionale. La Balcaniada de Informatică din Cipru, anul trecut, am luat argint”, spune olimpicul.



”Este vorba mai mult despre renumele universităţii”

În 2017, olimpicul se pregăteşte pentru Internaţionala de Informatică şi bacalaureat. A fost acceptat deja la mai multe universităţi din America, Canada şi România şi va alege Oxford. ”Trebuie să iau o anumită medie la bacalaureat. Îmi trebuie 9,50 la matematică şi media 9 în total. La informatică am deja 10 graţie rezultatului de la balcaniadă. Aş vrea foarte mult Oxford. Mi-a plăcut foarte mult Oxford când am fost acolo pentru interviu”, spune Nakajima Tamio-Vesa.





Tânărul recunoaşte că este atras în primul rând de prestigiul universităţii, dar şi de posibilităţile de după absolvire. ”Aş vrea să mă duc la o facultate care să îmi permită şi să mă întorc, dar şi să îmi găsesc de lucru cu uşurinţă, dacă decid să rămân în afara graniţelor. Este vorba mai mult despre renumele universităţii. În general, universităţile din exterior sunt respectate şi în România, şi în mediul extern, pe când universităţile din România sunt mai mult cunoscute în ţară. Îţi este mai greu să te angajezi în extern”, mai spune tânărul.

”Programa în România este puţin învechită”

Andrei Costin Constantinescu (foto jos) va reprezenta anul acesta România la Olimpiada Internaţională de Informatică din Iran. Este elev în clasa a XII-a la Liceul Internaţional de Informatică din Bucureşti. ”Am început cu informatica din gimnaziu, iar performanţa am atins-o în liceu. În 2016, la Internaţională am luat argint, la Balcaniadă am luat aur, iar la Turneul de la Shumen-Bulgaria am luat tot aur. Trei competiţii, doua medalii de aur şi una de argint”, spune tânărul.





Deşi rezultatele remarcabile obţinute la concursuri îi garantează admiterea, fără examen, la orice universitate de profil din România, a ales Oxford.





”Am aplicat, am fost acceptat, trebuie doar să iau o notă decentă la examenul de bacalaureat. Am ales Oxford pentru că aici vor merge şi alţi membri din lotul naţional al României. O să fie o comunitate foarte bună şi este important să fie comunităţi de genul acesta din foşti olimpici. Vom participa în continuare la concursurile pentru studenţi, unde nu mai e individual, ci sunt echipe de câte trei, Deci este foarte important să fim o echipă închegată”, explică tânărul.



Acesta nu este însă singurul motiv pentru care preferă o universitate din afara ţării. ”Problema este că programa în România este puţin învechită, dar nu asta ar fi cea mai mare problemă. Este inflexibilă. Trebuie să faci foarte multe lucruri pe care nu vrei să le faci. În România ţi se spune că trebuie neapărat să faci toate ramurile matematicii, chiar dacă nu vrei să le faci pe toate. Spre exemplu, eu vreau să fac algebră, dar nu vreau să fac analiză. La Oxford, vom avea câteva cursuri obligatorii, dar în afara de asta o să putem participa la alte cursuri, nu din curicula noastră. Asta e foarte bine. Pur şi simplu consider că este un mediu universitar mai propice pentru noi”, spune olimpicul.

”În străinătate este promovată competiţia între studenţi”

Costin Oncescu (foto jos), elev al Colegiului Naţional „Dinicu Golescu“ Câmpulung Muscel, are un palmares impresionant, fiind membru al lotului de olimpici ai României din clasa a V-a. ”În clasa a V-a, am fost primul elev de vârsta mea care a intrat în lotul naţional al României. De atunci, am început să lucrez cu adevărat foarte mult. 2017 este al 14-lea lot al meu, am bătut recordul, cel mai mare a fost de 12 loturi”, spune Costin.

La Olimpiada Internaţională de Informatică din 2016 a luat medalie de argint, iar la Balcaniadă a obţinut medalia de aur. În perioada 2012-2014, a câştigat de trei ori consecutiv medalia de aur la Olimpiada Balcanică de Informatică pentru juniori. Ştie deja ce vrea să devină: programator şi a ales universitatea la care vrea să îşi continue studiile-Oxford.





”Voi aplica la Oxford şi la alte universităţi din America. Este ceea ce îmi place şi este un domeniu de viitor. În România, fiind olimpic internaţional, deja sunt admis la Politehnică. În principiu, singurul motiv pentru care aş alege altă ţară nu este pentru că aş putea învăţa mai multe, pentru că până la urmă, dacă eşti interesat înveţi oricum, ci pentru că este mi-ar fi mult mai lejer. Nu eşti obligat să mergi nici la cursuri, ceea ce chiar şi în liceu este destul de neplăcut în ţară. Până la urmă, la orele de matematică-informatică, spre exemplu, mie imi este mult mai comod să învăţ singur. La clasă se predă la nivelul clasei. Eu am altă viteză, e doar timp pierdut. Din fericire, profesorii mei sunt înţelegători la şcoală, însă în principiu cam asta este motivul de care vreau să scap din România”, spune olimpicul.

Tânărul genial consideră că universităţile de top din afara ţării au o programă mai puţin încărcată, mai flexibilă şi promovează competiţia între studenţi, ceea ce în România nu se întâmplă:” În străinătate este promovată competiţia între studenţi. Numărul de elevi acceptaţi la o universitate de top este de zece ori mai mic decât la noi, notele obţinute contează, toate examenele sunt examene de an, astfel încât trebuie să fii foarte bine pregătit. În afara României, ai cursuri obligatorii, de bază, iar în rest, îţi poţi alege alte cursuri care te interesează. În Anglia, de exemplu, există un «tutore» la trei-patru studenţi, un profesor care îţi verifică temele şi îţi răspunde la orice întrebare ai avea”

Andrei şi-ar dori să revină în ţară, după finalizarea studiilor. ”Vreau să mă întorc în ţară. Chestia asta cu plecatul în afară este legată strict de facultate pentru că vreau un program mai lejer, dar în principiu visul meu şi cred că al tuturor este să ne întoarcem în ţară şi să ne facem o firmă a noastră, în IT”, mai spune tânărul.