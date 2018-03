VIDEO Investiţii publice de peste 6 milioane de euro în Ciugud, comuna cu cele mai mari sume atrase din fonduri europene

Primăria comunei Ciugud are bugetate în acest an peste şase milioane de euro pentru investiţii, urmând a fi construită o grădiniţă cu capacitate de 180 de copii, un pod peste râul Mureş şi noi piste de biciclişti, în vreme ce drumurile care au trecut din proprietatea privată în proprietatea publică vor fi asfaltate. De asemenea, există discuţii avansate cu un investitor belgian din domeniul ”automotive”, pentru a deschide aici o fabrică, ceea ce ar duce la creşterea numărului de locuri de muncă.

”Odată cu Centenarul, Ciugudul va beneficia anul acesta de cel mai mare buget de investiţii din istoria comunei, undeva la peste şase milioane de euro. În 2018 când sărbătorim 100 de ani de România modernă, noi am decis să alocăm cel mai important buget pentru investiţii. De ce? Pentru a creşte confortul cetăţeanului în comună, pentru a ne dovedi o administraţie prietenoasă cu ei şi cu mediul de afaceri şi pentru a demonstra că o administraţie sănătoasă e aceea care lucrează într-un parteneriat sănătos cu comunitatea. Atunci, noi am considerat că e normal ca la 100 de ani de la unire ciugudenii să primească această recompensă”, a spus, miercuri, primarul din Ciugud, în cadrul unei conferinţe de presă. Se are în vedere între altele construirea unui pod peste râul Mureş: în locul punţii pietonale va fi consturit un pod rutier cu două alei pietonale.









”Pe un proiect cu finanţare europeană, în valoare de 5,5 milioane de lei, construim o grădiniţă modernă, cu program prelungit, chiar în zona de dezvoltare economică. De ce? Pentru ne dorim ca această zonă să crească precum un copil, să crească sănătos. Să aibă serviciile necesare acolo. Personalul care lucrează acolo să-şi poată lăsa copiii la grădiniţă. Ea va funcţiona de la 6.00 la 18.00 cu posibilitatea ca părinţii care lucrează acolo să ia masa împreună cu copilul şi cu posibilitatea de a organiza evenimente pentru copii”, a mai spus Damian.

În momentul de faţă, la Ciugud sunt 35 de companii, care fie au finalizat investiţiile, fie sunt în curs de finalizare. ”Săptămâna trecută am avut discuţii cu un investitor belgian care vrea să dezvolte o fabrică acolo. O să vedem, sperăm să se concretizeze”, a mai declarat primarul din Ciugud, care a refuzat să spună despre cine e vorba dar a precizat că este din domeniul automotive. ”Despre Ciugud se spune că suntem comuna cu cele mai multe fonduri atrase. Am ajuns anul acesta să trecem de 27 de milioane de euro, e mult, e puţin, pot să vă spun că am ajuns la 9 mii de euro pe locuitor, bani europeni. Pe de altă parte, pot să spun că nu ne ajungeau veniturile noastre pe următorii 100 de ani asta în condiţiile în care veniurile proprii ale comunei au crescut anul trecut, faţă de 2006, cu 2.741%, iar faţă de 2000 cu 3.000% mai mult”, spune primarul comunei, Gheorge Damian. De asemenea, vor fi asfaltate străzile care au trecut din proprietatea privată în proprietatea publică, dar şi cele din zona industrială.





”Împreună cu CJ am avut o întâlnire cu mediul de afaceri din zona de dezvoltare economică şi de anul acesta s-a demarat un proiect prin care în zona aceasta se va construi o nouă bandă de circulaţie în aşa fel încât să funcţioneze ca o bandă de decelerare, să evităm pericolul de accidente. Iar de la puntea pietonală peste Mureş şi până al podul de la Ampoi vom crea o pistă de biciclişti pentru că ne dorim să dezvoltăm şi acest segment de utilizare a mijloacelor de transport vezi, cum e bicicleta”, a mai spus Gheorghe Damian.