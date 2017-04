Românul care îi învaţă pe italieni artele marţiale. Povestea lui Cristian Burde, fostul miner ajuns antrenor de karate

Cristian Grigore Burde (45 de ani), din oraşul Abrud, judeţul Alba, locuieşte în Italia de aproape 20 de ani, împreună cu familia şi cu cei doi copii ai săi. În Belluno, un oraş din nordul Italiei, românul a iniţiat mai multe cursuri speciale de autoapărare pentru femei şi copii în diferite condiţii. În prezent, el este solicitat să predea arte marţiale forţelor de poliţie, medicilor şi personalului medical din Belluno.

Cristian Burde a iubit artele marţiale de copil. Înainte de1989, inspirat de filmele de acţiune de pe casetele video, tânărul a început, pe ascuns, antrenamente rudimentare de arte marţiale. „Pe timpul lui Ceauşescu, artele marţiale erau interzise, deci nu puteam să practic în mod oficial şi organizat. Ca mulţi alţi români, vizionam filmele cu Bruce Lee, după care mă întâlneam cu prietenii în vreun garaj amenajat rudimentar pentru a exersa ceea ce reuşeam să ne amintim de pe casete. Aveam 14 ani când am început să practic acest sport acasă“, povesteşte Cristi Burde.

MINER ŞI BODYGUARD ÎN ROMÂNIA

În 1990, după ce s-a legalizat practicarea artelor marţiale în România, s-a înscris la un club din oraşul său natal, unde şi-a început cariera sportivă. „S-a înfiinţat un club de karate în oraş şi m-am înscris imediat. Am început sistematic să practic karate, artele marţiale la modă în acea vreme. După ce m-am întors din armată, prin 1994, m-am mutat la Alba Iulia şi m-am înscris la clubul «Gemina», cu care, timp de patru ani, am participat la multe turnee interne şi internaţionale. Am obţinut primul loc la un concurs în Olanda şi la diferite competiţii din ţară. În 1998, am urmat cursurile de antrenori de karate modern, la Bucureşti, iar în 1999 am plecat în Italia“, îşi povesteşte parcursul antrenorul.





Decizia de a pleca în Italia a venit odată cu problemele financiare prin care trecea familia românului. „Am lucrat în mină, ca bodyguard, dar banii nu ajungeau. Pentru a merge în stagii de pregătire trebuiau mulţi bani, dar aveam de întreţinut şi familia. Astfel, am decis, împreună cu soţia, să plecăm la muncă în Italia“, afirmă românul. De-a lungul anilor, Cristian Burde a trecut prin multe probleme, ca mai toţi românii plecaţi să-şi facă un viitor peste hotare. În Italia, Cristi a lucrat mai mult de zece ani la o fabrică de geamuri, o muncă grea, care presupunea mult efort fizic. A făcut un calcul şi a reieşit că, lunar, el ridica peste 15.000 de kilograme.

SUTE DE STAGII DE PREGĂTIRE

Acum, însă, Cristi Burde este o vedetă în presa internaţională, mai ales în cea de specialitate. „M-am specializat în 320 de stagii în diverse discipline de arte marţiale, dar în ultimi 15 ani, m-am axat mai ales pe Krav Maga“, spune antrenorul de arte marţiale. Disciplina sportivă a fost inventată în timpul şi după cel de-Al Doilea Război Mondial, în Israel, cu scopul de a pregăti pentru luptă, într-un timp cât mai scurt, recruţii din forţele de gherilă sau din armată. Tehnicile Krav Maga sunt adaptate pentru apărarea şi supravieţuirea în condiţii reale de conflict. În decursul anilor petrecuţi în Italia, mii de civili, poliţişti şi militari au trecut prin mâna maestrului din România. În sală, în maşină, în autobuz, în baruri şi restaurante, în orice situaţie reală, doritorii au învăţat să se apere. Este solicitat să antreneze forţele de poliţie, forţe armate, gardieni din penitenciare. S-a astabilit la Belluno, un oraş cu 40.000 de locuitori, unde are o sală de antrenamente şi de unde pleacă pentru a ţine cursuri în deplasare, atât în alte zone ale Italiei, cât şi în străinătate.

„M-am antrenat în 16 ţări, printre care Israel, Anglia, Lituania, Germania, Polonia, Slovenia, Franţa. În Italia am predat în mai mult de 40 de oraşe. Am participat în Polonia la un curs de antrenament pentru forţele speciale, unde au fost 300 de militari din 20 de ţări“, a completat Cristian Burde. Peste tot pe unde merge, antrenorul poartă cu el steagul României. „Este foarte greu să te ridici, să te remarci într-un anumit domeniu. Eu am reuşit şi sunt mândru de asta. Poţi să fii un peşte mare într-un lac mic, dar să fii cineva într-o mare e mai greu“, spune antrenorul de arte marţiale. La cursurile pe care le ţine peste tot în Italia, Cristian Burde are în medie câte 70-80 de persoane. „Colaborez şi cu un medic psiholog. Mucesc foarte mult cu minţile oamenilor. Îi învăţ cum să-şi controleze corpul. La bătaie trebuie să se ajungă doar când nu mai ai nicio altă şansă. În principal, îi învăţ cum să supravieţuiască“, explică Cristi.

El a predat astfel de tehnici de supravieţuire pentru mai mult de 1.000 de femei. Au fost la cursurile lui şi profesori italieni, care, ulterior, şi-au schimbat modul de a preda la şcoală. Odată cu evoluţia în domeniul sportului, a reuşit să mai găsească o modalitate de a câştiga bani şi independenţă. „Comercializez un produs care mi-a schimbat viaţa: ceai din frunze de măslin. Afacerea mă ajută să am un venit sigur şi garanţia că pot să merg prin lume liniştit, că pot să mă antrenez şi să predau artele marţiale“, a mai spus Cristian Burde.