Românul expert în fotografie pentru dentişti, pe care o predă în toată lumea. L-a cunoscut pe stamotologul care i-a reparat dantura celebrului Ronaldinho

Ciprian Boca s-a născut la Sebeş, micul oraş cu istorie săsească din judeţul Alba. Aici a descoperit prima sa pasiune – radioul. A studiat doi ani de informatică la Cluj-Napoca, dar nu a rezistat tentaţiei de a reveni la pupitru.



”M-am îndrăgostit de radio. În momentul în care mi s-a oferit propunerea de a lucra în radio am renunţat la facultate. Am revenit la Sebeş şi am intrat la Contabilitate, la Alba Iulia, facultate pe care am absolvit-o. În paralel am lucrat în radio timp de nouă ani. Niciodată nu am profesat ca economist. Am făcut facultatea ca o formă de respect pentru părinţii mei, care au facut eforturi pentru a ma intretine in perioada in care am studiat in Cluj, dar care mi-au respectat decizia si m-au susţinut la fel de mult chiar si atunci cand am decis sa renunt la facultate pentru a face radio”, spune Ciprian Boca.

De la radio, în lumea audio-vizualului





După nouă ani a fost nevoit să renunţe şi din cauză că era constrâns să spună unele lucruri in care nu credea. „Am renunţat la radio în momentul în care am constatat că ceea ce mi se cerea să spun în propriile emisiuni, era imoral... nu era tocmai adevarul. Am refuzat să port lupte politice sau pentru putere ale altor persoane. Am spus «STOP» când am vazut că nu mai puteam face radio asa cum simţeam, că trebuia să urmez nişte reguli strâmbe, în care nu credeam”, spune artistul din Sebeş.



Şi-a înfiinţat o mică afacere prin care organiza evenimente, în special nunţi. ”Cu toate acestea nu am putut sta departe de radio şi am înfiinţat unul online cu alţi doi colegi şi prieteni. Pentru că ne plăcea foarte mult, i-am zis aşa cum am simţit, «I love radio». Am organizat trei studiori în trei locuri diferite, ceea ce a fost o investiţie majoră. Am făcut emisiuni cât ne-a permis timpul şi cât am putut”, afirmă Ciprian Boca, căruia prietenii îi spun ”Cipa”.

Întâlnirea cu producătorul Edi Schneider a determinat un punct de cotitură în cariera acestuia, respectiv trecerea în lumea audio-vizualului. Prin munca lor dar mai ales prin intermediul a două videoclipuri pentru internet denumite ”Timişoara by night” şi ”Timişoara by day” au ajuns, în atenţia reprezentanţilor unei clinici dentare din Timişoara care doreau un film de prezentare.



”Ne-au abordat, am mers acolo şi ne-au propus să facem un film pentru clinică. Am luat-o ca pe o provocare. Am încercat să prezentăm pasiunea omului din spatele dentistului şi pasiunea omului din spatele pacientului. Aşa a început colaborarea. Apoi am primit propunerea de a face parte din echipa lor, pe partea de video si foto. Ei promovau la nivel internaţional conceptul de Digital Smile Design”, afirmă Ciprian.

Tânărul videograf a început astfel să lucreze pentru popularizarea acestui nou concept, în care vizualul are un rol determinant. La clinica din Timişoara lucrează cu Florin Cofar, medic stomatolog şi speaker internaţional pe teme de estetică dentară, stomatologie digitală şi smile design. Acesta a ţinut prezentări în peste 30 de ţări, inclusiv la academii de prestigiu precum Academia Americană de Cosmetică Dentară, Academia Britanică de Cosmetică Dentară sau Academia Braziliană de Estetică Dentară. Echipa din care a făcut parte şi Ciprian Boca a reuşit astfel să producă materiale video şi foto pentru promovarea conceptului care, în prezent, sunt folosite de toţi lectorii din lume.

Întâlnire cu stomatologul lui Ronaldinho





”Ceea ce am încercat să transmitem a fost faptul că estetica dentară presupune, pe lângă tratarea clinică a problemelor şi un alt aspect extrem de important. Estetica dentară, ofera pacientului încrederea de a zâmbi, încrederea de a-şi exprima un sentiment, o trăire interioară. Prin producţiile noastre ne-am referit, în egală măsură, atât pacientului cât şi medicului. Lucrând la aceste proiecte am ajuns să cunosc foarte multe nume mari din stomatologie. Unul dintre acestea, care a devenit şi un mentor pentru mine, este Master Paulo Kano, considerat unul dintre cei mai buni medici stomatologi din lume. Autor al mai multor cărţi de specialitate, printre care şi «Challenging Nature», inventatorul conceptului «SKYN», Paulo Kano este brazilian şi, printre altele, a fost responsabil pentră noua înfăţişare a lui Ronaldinho. De la el am învăţat că, dacă vrei să fii un profesionist desavârşit, daca vrei să fi bun în ceea ce faci trebuie să rămâi modest”, a afirmat tânărul din Sebeş.

După acest moment al carierei, Ciprian a început să primească propuneri pentru a realiza filme de prezentare sau pentru a fotografia şi filma diferite evenimente, congrese în domeniul stomatologiei. La un moment dat, aflându-se în Cehia la un astfel de eveniment, unul dintre lectori i-a propus să prezinte el modul în care se face fotografie.



”A fost mai mult o chestie de demonstraţie. Ulterior mi s-a propus să predau. Am amânat foarte mult o decizie pentru că, la momentul respectiv mă consideram complet, foarte fericit, cu familie, soţie şi îmi plăcea mult ceea ce făceam. Într-un final am decis să fac şi lucrul acesta, iar la sfârşitul anului 2015 am avut primul curs. Dupa prima astfel de experienţă am realizat că de fapt nu eram complet. Mi-am dat seama cât de mult mi-a lipsit ceea ce făceam anii trecuţi în emisiunile mele şi anume să le vorbesc oamenilor. Mă simt minunat că am posibilitatea să fac ceea ce îmi place dar mai ales, că pot vorbi oamenilor despre asta. E o modalitate prin care pot să dau mai departe, o bucaţică din ceea ce am primit”, mai spune Ciprian Boca. Au urmat multe alte cursuri în diferite ţări, cum ar fi Brazilia, China, Taiwan, Spania, Cehia, Olanda, Croaţia, etc. Anual, Ciprian are peste 50 de zboruri spre diferite destinaţii unde ţine cursuri de fotografie şi video pentru dentişti sau persoane care lucrează cu aceştia.

”Camera, ca o extensie a corpului”





”Prin cursurile mele încerc să îi fac pe stomatologi să înţeleagă că fotografia este un lucru pe cât de frumos pe atât de simplu, să îi fac să o perceapă ca pe un mod de exprimare. Nu vreau să le arăt cât de bun sunt. Vreau să considere camera ca o extensie a corpului. Intenţia mea este, mai mult, să inspir prin aceste cursuri”, povesteşte tânărul fotograf din judeţul Alba. Fotografiile reprezinta un prim pas, extrem de important in procesul de design al zambetului. În esenţă, după realizarea unui protocol foto şi video, acestea sunt introduse în programe specializate şi se realizeaza designul, medicul stomatolog fiind cel care stabileşte reperele de care are nevoie în vederea designului final, luând deciziile cele mai potrivite în funcţie de fiecare caz. Procedura creşte oarecum, însă nu considerabil, preţul planului de tratament, dar creşte mult calitatea serviciilor iar rezultatul final este unul mult mai precis.





Mai mult decât atât, în baza fotografiilor şi a acestui proces de design digital se realizează un „mock-up” motivational, adică o simulare fizică a noului zâmbet prin aplicarea temporară a noilor forme peste dinţii pacientului. Astfel pacientul are posibilitatea sa previzializeze şi să analizeze împreună cu medicul propunerea pentru noul zâmbet, pentru a ajunge la cel mai bun rezultat. ”Gravitând destul de mult în jurul creativităţii, am putea spune că sunt un artist vizual care îi învaţă pe stomatologi să facă fotografii şi de ce nu, filme. Mulţi dintre ei deja ştiu să facă poze corecte, foarte mulţi nu ştiu să facă deloc deşi dispun de aparatură de ultimă generaţie, însă majoritatea dintre ei o fac mecanic. Prin cursurile mele am încercat să nu învăţ să facă doar corect, ci să şi înţeleagă fenomenul şi mai mult decât atât, să adauge un strop din simţul lor artistic, să încerce să dea viaţă fiecarei fotografii. Poate la un moment dat, mulţi vor deveni lectori şi vor avea nevoie să prezinte realizarile lor medicale şi altora. Tot ceea ce îmi doresc prin cursurile pe care le ţin, este să îi învăţ cum să facă asta în cel mai artistic şi corect mod”, afirmă Ciprian.

Proiecte de suflet

Cel puţin o dată pe an, tânărul se detaşează de rutina zilnică şi face şi alte tipuri de fotografie sau film. De exemplu, a filmat un videoclip cu Mihail sau a realizat un film despre Roşia Montană, în 2013, în perioada în care lumea ieşea în stradă pentru a protesta împotriva intenţiei Guvernului de a autoriza proiectul minier privat. ”Am realizat filmul împreună cu Florin Cofar şi pentru că nu aveam timp să ieşim l-am considerat ca fiind suportul nostru pentru cei din stradă. A fost o producţie spontană, fără buget. Am mers, pur şi simplu, la Roşia Montană şi am filmat. Nu ne-am aşteptat să aibă un asemenea impact. Au fost peste 100.000 de vizualizări în primele zile”, completează fotograful.