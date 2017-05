Record de ciclism în Cetatea Alba Iulia. Bloggerul de turism Ben Southall a înconjurat de 100 de ori fortificaţia şi a parcurs 270 de kilometri

Luni, 29 mai 2017, ora 07.00, şanţurile Cetăţii Alba Carolina. Ben Southall îşi făcea ultimele mişcări de încălzire înainte de a urca pe bicicletă. Nu venise doar pentru o simplă plimbare în cel mai mare parc urban din România, după cum mai este cunoscută această zonă. Ştacheta era ridicată sus, chiar de el: cel mai mare număr de tururi al şanţurilor Cetăţii, pe bicicletă.

După ce a bătut la pas cea mai mare Cetate din România, Ben Southall a vrut să o descopere şi de pe bicicletă. Şi nu oricum. Om al recordurilor, faimosul călător şi-a propus să stabilească unul şi la Alba Iulia: să facă 100 de tururi ale şanţurilor fortificaţiei pe bicicletă. Cifra simbolizează aniversarea, la 1 decembrie 2018, a 100 de ani de la Marea Unire. Amintim că un tur al şanţurilor fortificaţiei pe bicicletă înseamnă 2,7 kilometri. Altfel spus, Ben avea în plan să pedaleze 270 de kilometri. Startul s-a dat la ora 7.50 pe latura de sud a fortificaţiei. De aici, Ben a urmat direcţia est-nord-vest-sud. Zona este „flancată“ de şapte bastioane (n.a. linia principală de apărare a Cetăţii), care-i dă Cetăţii forma de stea cu şapte colţuri. Comisia care a asistat, numărat şi validat cele 100 de tururi de bicicletă realizate de Ben Southall a fost formată din reprezentanţi ai Direcţiei de Tineret şi Sport Alba şi profesori de sport din Alba Iulia.

Câştigătorul competiţiei „Cel mai bun job din lume“ a pedalat pe o bicicletă comandată special pentru acest eveniment. Până la ora 13.00, britanicul bifase deja 43 de tururi, ceea ce era echivalent cu 120 de kilometri. La orele amiezii se înregistrau în Alba Iulia 24 de grade Celsius.

Credite foto: Florin Duţulescu

Şi nu s-a oprit aici. După o scurtă pauză, a revenit pe pistă. De această dată, hotărât să atingă cele 100 de tururi. Şi a şi reuşit. Ultima cursă, cea cu numărul 100, s-a încheiat la ora 22.00.

Este primul record stabilit de Ben pe bicicletă. Chiar dacă performanţa nu este certificată de un organism internaţional, este pentru prima dată când un ciclist îşi propune şi reuşeşte, în regim organizat, un asemenea rezultat pe pista din Cetatea Alba Carolina.

Pista de biciclete din cel mai mare parc urban din România pe care a obţinut Ben Southall recordul a fost amenajată în paralel cu amplele lucrări de reabilitare a Cetăţii Alba Carolina. A devenit un punct de atracţie pentru locuitorii oraşului şi turişti, zilnic zeci şi uneori chiar sute de persoane pedalând pe cei aproape 3 kilometri de pistă.

Alte recorduri ale lui Ben Southall

În Australia a escaladat, alături de alţi doi tineri temerari, opt vârfuri montane, cele mai înalte din opt zone australiene, într-un interval record de opt zile. În Noua Zeelandă a parcurs o distanţă de 300 kilometri (145 cu caiacul şi 80 pe bicicletă), în 9 zile. Nu poate fi trecută cu vedere nici aventura „Afitrex”, când Ben Southall a străbătut întregul continent african într-un vechi Land Rover, pe o distanţă impresionantă, de aproximativ 65.000 de kilometri, completând şase maratoane şi escaladând cinci munţi. Anul trecut, Ben alături de soţia sa, Sophee, şi ea jurnalist de turism, extrem de activă în promovarea destinaţiilor turistice din lume, a parcurs o distanţă de nu mai puţin de 54.000 de kilometri, din Singapore la Londra, în acelaşi Land Rover. Timp de 11 luni, au străbătut 32 de ţări.

Prima vizită în România

Faimosul aventurier vizitează, timp de zece zile, Alba Iulia, dar şi alte locuri din Transilvania care o întregesc ca destinaţie turistică. Cel mai „invidiat“ angajat al planetei are cu un scop precis: vrea să pună Alba Iulia pe harta turistică internaţională, pe Best Life in the World. Britanicul a ajuns celebru, după ce a reuşit să câstige competiţia pentru ocuparea „celui mai bun job din lume“, organizată în anul 2009 de Oficiul de Turism din Queensland (Australia), în scopul promovării turistice a insulelor din Marea Marea Barieră de Corali. După terminarea contractului, britanicul a rămas la antipozi. De atunci, călătoreşte în întreaga lume, ca jurnalist de turism, blogger, organizator de expediţii neconvenţionale. (Articol scris de Nicu Neag)