Povestea „omului cu chitara“ din Cugir. Îşi urmează pasiunea cu încăpăţânare de peste 40 de ani, în paralel cu ingineria

„Am început cu vioara la vârsta de 12 ani, iar din clasa a IX-a am făcut o pasiune pentru chitară. În timpul liceului am luat parte la o serie de activităţi culturale, fiind prezent la spectacolele organizate în cadrul oraşului natal. Era perioada de succes a muzicii folk, cântam ca toţi tinerii de atunci, muzica lansată de Cenaclul Flacăra, eram îndrăgostit de poeziile lui Adrian Păunescu şi de cântecele noi lansate. În facultate eram prezent la manifestări muzicale organizate de Casa de Cultură a Studenţilor, dar şi de Clubul cultural al Institutului Politehnic”, afirmă muzicianul din Cugir.

Vasile Palfi, căruia cugirenii îi mai spun şi “Omul cu chitara”, s-a născut la 26 februarie 1964, în localitatea Negreşti – Oaş. După absolvirea liceului s-a înscris la Facultatea de Mecanică a Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, pe care a absolvit-o în 1988, an în care a fost repartizat ca inginer stagiar la Uzina Mecanică Cugir, unde a lucrat până în anul 2000. ”Am lucrat într-o secţie de producţie militară, unde timp de un an, 1988 – 1989, am fost stagiar, mai apoi fiind transferat la Atelierul de Programare a Maşinilor Unelte cu Comandă Numerică din cadrul Fabricii de Maşini Unelte. Cu toate că eram un împătimit al muzicii, timp de aproximativ 20 de ani nu am mai luat parte la activităţi culturale organizate, ocupându-mi timpul liber cu creşterea şi educaţia muzicală a copiilor mei”, spune inginerul din Cugir.

Formaţia Millenium C a aniversat 7 ani de activitate

Din 2000, ”omul cu chitara” lucrează ca inginer programator la Nova Grup SRL Cugir. ”Îmi plac toate genurile de muzică: rock, blues, jazz, folk, simfonică etc. Ca interpreţi români de muzică folk îi prefer pe Ştefan Hruşcă, Mircea Baniciu, Ducu Bertzi, Nicu Alifantis, Alexandru Andrieş. Sunt interpreţi consacraţi şi este o bucurie pentru mine să cânt din repertoriul acestor mari artişti. Folkul înseamnă muzică, idei, mesaj şi poezie. Este modul simplu şi frumos de a te exprima şi mă bucur să cânt pentru şi împreună cu oamenii cărora le place acest gen”, spune Vasile Palfi.





Biografia acestuia mai cuprinde şi activitatea de cadru didactic asociat pentru Facultatea T.C.M. din Cluj-Napoca. ”În urmă cu mai bine de 5 ani, la 2 ani de la înfiinţarea în cadrul Casei de Cultură din Cugir a formaţiei pop-rock Millenium C, am acceptat invitaţia de a face parte din grup şi am rămas în această trupă alături de Camelia Bartalics, Vali Oajdea, Radu Paul şi Atilla Doszlop. Împreună cu ei, am participat la multe manifestări culturale pe plan local şi judeţean”, mai afirmă inginerul pasionat de muzică.

Vasile Palfi are şi o explicaţie pentru cele două pasiuni ale sale: ”profesia şi muzica sunt două extreme. Prima este extrem de riguroasă, a doua cu o mare libertate, ele în final aducând echilibrul interior de care avem mare nevoie fiecare. Orice om trebuie să aibă, pe lângă profesie, şi un hobby care să-i creeze o satisfacţie interioară”. Recent, formaţia Millenium C a aniversat 7 ani de existenţă. ”Şapte ani de muzică, şapte ani de prietenie, primii şapte ani magici dintr-un Millenium, pe care dorim să-i sărbătorim frumos, alături de voi!”, acesta a fost mesajul trupei pentru prietenii săi şi iubitorii de muzică din Cugir.