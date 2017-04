Povestea celor zece englezi care au venit să făcă curăţenie într-o livadă din Alba în schimbul unei mese îmbelşugate

Cetăţenii britanici vin în fiecare an în România fascinaţi de săltăticia şi modul de viaţă al locuitorilor de la sate. Cei zece englezi au poposit în inima Transilvaniei că să-i ajute pe localnici la treburile gospodăreşti. Străinii au fost acolo şi anul trecut, când sătenii i-au primit regeşte, aşa că oaspeţii s-au gândit să-şi răsplătească gazdele.

Aceştia au afirmat că au descoperit zona în anul trecut, când în trecere fiind, au fost bine primiţi şi omeniţi de către locuitorii satului fapt pentru care au şi stat în Gârboviţa mai multe zile şi s-au şi implicat, atât cât au putut şi s-au priceput în viaţa satului participând la unele munci gospodăreşti. Gârboviţa este un sat pitoresc din Alba, situat lângă oraşul Aiud.

Zona şi locuitorii le-au plăcut atât de mult englezilor, încât, în acest an, au revenit şi numai în vizită ci şi pentru a se implica alături de localnici în derularea unui proiect mai vechi: curăţirea unei livezi de ciulini şi măceşi. Înarmaţi cu un moto fierăstrău şi cu uneltele puse la dispoziţie de către locuitorii din Gârboviţa, cei zece britanici s-au pus pe treabă. Răsplata lor a fost masa specific transilvăneană a locului şi cazarea în casele sătenilor.

În 2017 au ajutat la curăţarea unei livezi şi au fost ospătaţi cu bucate tradiţionale. Foto: stirileprotv.ro

„Am vrut să ne răsplătim gazdele de anul trecut. Atunci ne-au primit şi ne-au hrănit regeşte. Le-am promis anul trecut că vom reveni şi uite că am revenit”, a declarat unul dintre rangeri despre care am aflat că de profesie este fermier. "Am curăţat o livadă care a fost invadată de mărăcini, pentru că vacile să poată păşuna din nou aici", a afirmat un alt cetăţean britanic. Unul dintre englezi nu s-a sfiit să îşi arate bucuria că se află într-un asemenea loc: ”Aşa arătau peisajele din Anglia acum aproape 500 de ani şi este fascinant să le vedem aici”.

Dornici de muncă şi neobosiţi cei zece rangeri din Marea Britanie nu s-au limitat doar la curăţatul acelei livezi ci s-au implicat şi alte activităţi curente pe care locuitorii le au în fiecare zi, ba chiar au curăţat pomii fructiferi şi mai mult de atât au construit o împrejmuire, aşa cum se făcea pe vremuri, din nuiele împletite. Mai mult de atât în majoritatea lor au afirmat că în anul viitor vor reveni, cu siguranţă la Gârboviţa unde şi-au făcut prieteni. ”Dacă Prinţul Charles ar fi în România şi ar şti că suntem aici, ar veni să dea o mână de ajutor. Este foarte interesat de genul acesta de activităţi”, a mai precizat unul dintre ”rangerii” care au vizitat satul din Alba.