Licitaţie la Primăria Alba Iulia pentru întreţinerea spaţiilor verzi. Câştigătorul va încasa aproape 5 milioane de euro

Noua documentaţie a fost publicată pe SEAP în 29 septembrie 2017 şi are o valoare estimată a contractului de 21,96 milioane de lei (circa 4,8 milioane de euro). Data limită de depunere a ofertelor a fost stabilită pentru 3 noiembrie 2017, ora 16.00. Potrivit documentaţiei, autoritatea contractantă va încheia un acord-cadru pentru perioada celor 4 ani şi intenţionează să încheie minimum 4 contracte subsecvente, pentru fiecare an.





Valoarea maximă estimată a celui mai mare contract subsecvent este de 5.490.794 lei, fără TVA. Condiţiile tehnice sunt similare cu cele prezentate în precedenta procedura anulată. ”Ofertantul va prezenta lista principalelor servicii prestate în ultimii 3 ani, din care să rezulte că a prestat, la nivelul unuia sai mai multor contracte, servicii similare (de natură şi complexitate similară/ comparabilă cu serviciile care fac obiectul contractului/ operaţiuni de tipul celor precizate în obiectul contractului). Se doreşte ca ofertantul să fi executat activităţi de întreţinere de zone verzi sau amenajare zone verzi/parcuri similare cu cele care face obiectul achiziţiei. Serviciile trebuie să fi fost prestate în ultimii 3 ani, calculaţi prin raportarea la data limită de depunere a ofertelor”, se precizează în documentaţie.





Valoarea garanţiei de participare la procedură se ridică la suma de 50.000 de lei. La licitaţie poate participa o singură firmă sau o asociere de agenţi economici. Printre activităţile descrise în caietul de sarcini se regăsesc următoarele: curăţarea spaţiilor verzi, tunderea şi curăţarea gardurilor vii, cositul zonelor verzi, plantat flori, îndepărtat flori din rondouri şi scuaruri, plantat gard viu la un rând sau două rânduri, plantat arbori şi arbuşti foioşi şi răşinoşi, săpat farfurii la arbori şi arbuşti, toaletarea arborilor etc. Firma care va câştiga contractul pentru următorii patru ani va derula şi activităţile de aplicare a tratamentelor fitosanitare şi de administrare a îngrăşămintelor chimice. În total este vorba despre 39 de activităţi, pentru care au fost prevăzute cantităţi minime şi maxime, cuantificate în metri pătraţi (suprafeţe amenajate), ore (udare plante, închiriere buldoexcavator etc.) şi bucăţi (nr. de flori sau arbuşti plantanţi, toaletaţi etc).





Câştigătorul licitaţiei va fi desemnat agentul economic care va propune preţul cel mai scăzut, iar în cazul unei egalităţi se va solicita o reofertare a serviciilor. Liictaţia iniţială a fost anulată pentru că s-au constatat ”încălcări ale prevederilor legale care afectează procedura de atribuire”.