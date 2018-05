FOTO Elevi de la Şcoala Gimnazială ”Avram Iancu” din Alba Iulia au dezbătut probleme mondiale actuale la Conferinţa Model ONU din Bosnia şi Herţegovina

În total, la eveniment au fost prezenţi 200 de participanţi din 17 şcoli din Serbia, Macedonia, Slovenia, România, Muntenegru, Italia şi ţara gazdă. De la unitatea de învăţământ din Alba Iulia au participat la conferinţă elevii Mircea Avram, Bianca Badea, David Băcanu, Sonia Curcă şi Diana Pleşa, însoţiţi de prof. Ioana Toma. Delegaţii au fost împărţiţi în şapte comisii şi au discutat, în limba engleză, probleme actuale de la nivel mondial.

Acest timp de conferinţă adresată elevilor are are un limbaj diplomatic special format din reguli, formule de adresare şi vocabular specific dezbaterilor din cadrul lucrărilor ONU şi un dress code special, toţi participanţii fiind îmbrăcaţi ”office”. Printre temele discutate în cadrul comitetelor au fost: dezvoltarea turismului sustenabil, evaluarea riscurilor inteligenţei artificiale, controlul armelor nucleare, ameninţarea ISIS, efectele despăduririlor, consecinţele utilizării substanţelor radioactive în timpul conflictelor armate, protecţia datelor personale în era digitală etc. Şcoala Gimnazială ”Avram Iancu” a participat pentru al patrulea an consecutiv la acest eveniment.

”Când am fost invitaţi să participăm la această conferinţă pe modelul Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru prima dată în 2015, am profitat de această ocazie şi am încercat să creez un context diferit pentru învăţarea limbii engleze. În plus, dezbaterile de acest fel deschid mintea şi transformă modul în care elevii privesc lumea. Ei ies din micul lor univers (casă, familie, prieteni, oraş) şi încep să gândească şi să înveţe despre problemele globale. Ei simt că pot produce o schimbare în lume - o schimbare în bine - şi vocea lor poate fi auzită”, a spus prof. Ioana Toma. În cadrul dezbaterilor, Mircea Avram a reprezentat Argentina în Comitetul pentru dezarmare, Bianca Badea a reprezentat Spania în Comitetul pentru sănătate, David Băcanu – Argentina în Comitetul pentru mediu, Sonia Curcă – Belaurs în Comitetul pentru dezvoltare, iar Diana Pleşa – Japonia, tot în Comitetul pentru dezvoltare.

Impresiile elevilor din Alba prezenţi la conferinţa din Bosnia