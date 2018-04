FOTO Prima competiţie de golf pe terenul de 15 milioane de euro amenajat de patronul Transavia la Teleac, lângă Alba Iulia

Deschiderea oficială şi şedinţa tehnică au avut loc sâmbătă dimineaţa, iar pe lângă jucători, la eveniment au participat şi reprezentanţi ai instituţiilor locale şi naţionale. Gazdele evenimentului, familia Popa, au fost cei care au deschis turneul şi le-au urat bun venit celor prezenţi.

„Ediţia a X-a a Cupei este una aniversară deoarece a devenit o competiţie cu tradiţie şi prima pe care o organizăm aici la Theodora Golf Club, cel mai mare teren de golf din România. Am pregătit totul în aceste zile pentru a demonstra că şi în România se poate juca golf la standarde foarte ridicate” a declarat de la deschiderea evenimentului, Theodora Popa, vicepreşedinte şi fondator Theodora Golf Club.

Mare iubitor al acestui sport, Ioan Popa sune că în acest weekend nu va intra în competiţie ci se va ocupa de oaspeţi. „Este o satisfacţie deosebită pentru mine să văd că au venit la prima competiţie un număr aşa de mare de jucători. Personal joc golf de 12 ani şi nu am întâlnit la nicio competiţie un număr aşa de mare de jucători. Sigur că este şi curiozitatea oamenilor la prima partidă de golf care sporeşte numărul de jucători, dar mă bucur. Consider că este un semn de respect pentru efortul pe care l-a făcut un român de a face un teren de golf. Terenul este excepţional având în vedere că este însămânţat de abia un an. Eu am jucat pe el de câteva ori înainte de a începe competiţie pentru a vedea cum arată şi este foarte bun. Nu voi intra în competiţie, am oaspeţi şi mă voi ocupa de ei, deşi îmi pare rău că nu pot să joc. La restul competiţiilor în mod cert voi juca la toate,” a spus omul de afaceri, Ioan Popa.

Printre invitaţi s-au aflat prinţul Dimitrie Sturdza, antrenorul naţionalei de fotbal, Cosmin Contra, căpitanul echipei României de Fed Cup, Florin Segărceanu, Dinu Pescariu, precum şi omul de afaceri Viorel Cataramă. „Pentru mine, golful e a doua pasiune după fotbal. Mă relaxează foarte mult şi după acţiunile pe care le am la echipa naţională e modul meu de a mă linişti un pic şi de a mă relaxa. Joc golf de când am ajuns în Spania. Am avut colegi de echipă care m-au iniţiat în sportul ăsta. Când am un pic de timp liber, încerc să practic sportul ăsta”, a spus Cosmin Contra.

Competiţia în sine s-a desfăşurat după următorul sistem de joc: stable ford pe categorii de Handicap 0-18; 18.1 -36 Domni şi Handicap 0-18/ 18.1 -36 doamne, categoria Juniori HCP 0-18, Seniori Locul I, Brut, cel mai bun scor pe teren: Locul I, premii speciale: Longest Drive, Nearest to the Pin şi Hole in One. După două zile de competiţie, duminică seara, 29 aprilie, au fost anunţaţi câştigătorii la prima competiţie desfăşurată la Theodora Golf Club, Cupa Transavia- ediţia a X-a, ediţie aniversară.

Juniori:

Locul III - Barbu Andrei

Locul II – Paul Baciu

Locul I – Alexandru Toma

Premiile speciale:

Longest Drive: - Marian Lepădatu

Nearest to the Pin: - Nick Eftimie

Hole in one: - (nu s-a câştigat)

Doamne HCP 18.1-36

Locul III – Luminiţa Tzakis

Locul II – Alexandra Florea

Locul I – Peggy Toader

Doamne HCP 0-18

Locul III – nu s-a alocat, nu au fost suficiente participante

Locul II – Anca Codrin

Locul I – Mihaela Pal

Domni HCP 18.1-36

Locul III – Adrian Sasu

Locul II – Trif Alin

Locul I – Cătălin Nestianu

Domni HCP 0-18

Locul III – Alexandru Bărbat

Locul II – Ioan Scridon

Locul I – Florin Segărceanu

Seniori: Locul I Gabriel Barzescu

Brut Locul I – Nick Kovacs





Premiile oferite au constat în trofee şi carduri cadou. Resortul Theodora Golf Club este localizat într-o zonă deluroasă, pe malul drept al râului Mureş, oferind vizitatorilor o privelişte aparte, înconjurată de natură. Acesta cuprinde un ansamblu de 14 vile cu 82 de camere duble la standard de patru stele plus, care sunt deja disponibile spre rezervare, începând cu 15 octombrie. Terenul de golf ce se întinde pe 56 ha cu 18 parcursuri în lungime totală de 6.518 m. În arhitectura sa regăsim 14 vile pentru cazare, 5 vile în regim privat, 1 sală conferinţe, 1 piscină exterioară, clădirea administrativă a clubului care înglobează un driving-range indoor, pro-shop, vestiare, lounge bar şi restaurantul fine-dining