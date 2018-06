Familia din Alba care obţine profit din cultura de cătină după o investiţie de 5.000 de euro

Producţia se ridică la mai mult de 5 tone, de pe 2 hectare, iar un kilogram din ”ginsengul românesc”, cum mai este denumită cătina, este vândut cu preţuri cuprinse între 5 şi 10 lei.

”Cătina este o familie care constă în, de la cinci până la opt femele şi un mascul. Doar aşa se face polenizarea. Prima recoltă am avut-o cam la cinci ani, dar nu pe toată suprafaţa. Din al şaselea an am avut recolta plină”, spune Ana Eugenia Lupu.

Puieţii au fost achiziţionaţi de la Institutul de Cercetare de la Mărăcineni şi au realizat plantaţia după o recomandare a specialiştilor. În total au fost plantaţi un număr de 1.300 de puieţi. Acum ar vrea să se extindă în zona unde deţin cultura, în comuna Lopadea Nouă, dar nu mai există teren disponibil.

În planurile de viitor ale fermierilor din Aiud se află achiziţionarea unei maşini care să permită culesul mecanizat. Astfel de utilaje există în străinătate, care aspiră cătina la recoltare şi o cultivă mecanizat, însă, deocamndată, familia Lupu nu are suficiente fonduri pentru aşa ceva. De asemenea, fermierii vor ca într-un viitor nu prea îndepărtat să construiască şi o mică fabrică unde să proceseze cătina, situaţie în care profituld e pe ura muncii lor ar fi mult mai mare. Pentru că le lipseşte utilajul mecanizat, recolta diferă de la an la an, existând ani cu o producţie de 10 tone, iar alţii cu o cantitate de 6-7 tone. Recolta este vândută aproape integral unei firme din Bistriţa, unde este procesată şi transformtă în ulei, dar membrii familiei Lupu mai vând şi prin târguri sau pieţe.

Plantaţia de cătină este o alternativă bună la culturile tradiţionale, pentru că nu este mult de lucru în timpul anului, ci doar la recoltat. Cătina românească are patru soiuri care rodesc atât vară, cât şi toamna. Cei mai mulţi mănâncă fructele cu miere, delicatesă recomandată chiar şi copiilor. Aşa-numitul “ginseng romanesc” face adevărate minuni pentru că are o cantitate uriaşa de vitamina C, mult peste citrice sau peste măceşe. De asemenea, conţine vitaminele A, B, E, K, dar şi fosfor, potasiu, magneziu şi fier. La fel de preciat este şi uleiul de cătină, folosit mai ales în industria farmaceutică.





De la cătină nu se folosesc doar fructele, ci şi mugurii şi scoarţa. Cătina este un antioxidant extrem de puternic, iar medicii o recomandă în tratarea multor afecţiuni, cum ar fi cele hepatice, pentru imunitate, anemii, rahitism, boli de ochi, arsuri. De asemenea, cătina este foarte căutată în industria farmaceutică.