Demersuri pentru salvarea de la dispariţie a bisericii reformate din Benic, veche de peste 500 de ani

Acţiunea de igienizare şi documentare a acestui monument de secol XIII reprezintă un prim pas pentru salvarea lui.

”Benic, jud. Alba, biserica reformată (sec. XIII), documentare fotografică aeriană (pe un vânt primăvăratic, de pe zăpadă)… Acum biserica are loc să respire… şi să mai primească şi alte ajutoare… Am fost la Benic, la biserica reformată în ruină, după cum am promis. S-a curăţat bună parte a ruinei, aşa că şi s-a putut face documentarea necesară arhitectului şi expertului tehnic. Aşteptăm întăriri. Doar documentaţia nu a ajunge ca să o salvăm… Împreună cu: Hans Hedrich, Călin Şuteu, Sebastian Manolescu, Claudiu Purdea, Diana Elena, Tania Dicusar, Diana Mealha, Gabriel Izdraila Gabriel, Laura Ionescu, Andrei Nasta, Toskana Garten, Dan Bera, EM MA, Dragos Sasu – adică studenţi, masteranzi la Patrimoniu şi Arheologie + colaboratori externi fideli proiectelor noastre care înseamnă voluntariat pentru patrimoniul cultural”, a anunţat unul dintre organizatorii acţiunii, pe contul de Facebook al Departamenului de Istorie, Arheologie şi Muezologie al UAB.

Monumentul este în prezent într-o stare de degradare avansată. Zidurile masive sunt sparte în mai multe locuri, iar turnul-clopotniţă este mai mult o amintire a ceea ce a fost odată. Cu toate acestea, ruinele bisericii domina încă satul, pe culmea Dealului Bodor asa cum a făcut-o de mai bine de 500 de ani. Biserica a fost funcţională până în 1948, când slujbele religioase pentru puţinii credincioşi rămaşi în sat erau ţinute de către preotul din Oiejdea. Lipsa reparaţiilor şi a întreţinerii a făcut ca procesul de degradare să avanseze rapid.