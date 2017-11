Cum acţionează un escroc care vrea să înşele prin metoda ”accidentul”. Povestea unei tentative relatată de o victimă: ”Era o voce de bărbat, plângând”

Potrivit IPJ Alba, în ultimele 24 de ore, la Poliţia Alba Iulia au fost înregistrate 7 sesizări de tentative de înşelăciune prin metoda „accidentul”, precum şi o faptă consumată. O persoană în vârstă de 77 de ani a fost păgubită cu suma de 25.000 de lei. Poliţiştii fac cercetări pentru identificarea autorilor şi recuperarea prejudiciului.

O altă femeie din Alba Iulia povesteşte, într-o postare pe reţeaua de socializare Facebook, cum a fost contactată telefonic, în noaptea de sâmbătă spre duminică, de un bărbat care s-a dat drept fratele acesteia. Individul i-a explicat, plângând, că a avut un accident şi a întrebat-o apoi câţi bani are în casă:

„5 noiembrie 2017, ora 00:38.

Eram semi-adormită. Televizorul încă mergea, dar îl programasem să se oprească singur. Sună telefonul fix, în hol. Am sărit ca arsă din pat. Doar o veste rea ţi se poate anunţa după miezul nopţii. L-am luat şi l-am adus în camera mea, să nu o trezească şi pe mama. Evident, răspund. Voce de bărbat, plângând.

– Am făcut accident!

– Cristi, tu eşti??!!!

– Da. Plângând şi cu voce stinsă, de om disperat.

– Unde eşti?!? Am ridicat tonul, speriată.

– La poliţie.

– Cristi, tu eşti?!?! Cu toată panica în care intrasem, încercam să-l fac să vorbească mai mult. Cred că în acele secunde îmi doream din tot sufletul să fiu “victima” operaţiunii ACCIDENTUL despre care tot citisem. Între timp, “fratele” meu de pe telefonul fix a continuat să-mi spună cu puţine cuvinte, că a lovit pe cineva cu maşina şi i-a rupt picioarele, dar a găsit un avocat.

– Ce avocat?

– Unul din oficiu.

– Bine. Rămâi acolo, vin în câteva minute. În acelaşi timp cu cealaltă mână apelam de pe telefonul mobil, numărul fratelui meu.

– Tu câţi bani ai acasă? m-a întrebat.

– Am ceva…

Şi în acel moment pe mobil am auzit vocea adevăratului meu frate. Nu cred că am mai fost vreodată atât de fericită că-l aud. Atunci am izbucnit. Şi da, cu năduf maxim, l-am înjurat. Deşi cei ce mă cunosc, ştiu că nu obişnuiesc să fac asta. Am mai realizat că de fapt Cristi aude la telefon, doar înjurătura mea şi am zis:

– Cristi, tu, stai!

I-am mai spus nenorocitului că fratele meu a răspuns la telefon şi i-am închis.

Încă mai tremur… Sunt fericită că nu e aşa. Şi ce bine că nu a răspuns mama. Are 81 de ani… cine ştie ce s-ar fi putut întâmpla cu inima ei.”