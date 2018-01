În ce lună găsim preţuri mai mici cu până la 60% pentru bilete de avion şi city break-uri

Luna ianuarie este cea mai bună lună din an pentru achiziţionarea unui bilet de avion sau a unui city break, conform unei analize Vola.ro. Indiferent de perioada de călătorie dorită, preţul mediu la city break-uri este cu până la 60% mai mic dacă vacanţa este achiziţionată în luna ianuarie (indiferent de perioada de călătorie) şi cu până la 50% mai mic pentru bilete de avion. Preţurile încep de la 16 euro/persoană pentru un bilet de avion spre o destinaţie europeană populară şi de la 109 euro/persoană pentru un city break de trei zile.



Cei mai mulţi români îşi fac planurile de călătorie din prima lună a anului

În luna ianuarie 2017 Vola.ro a vândut cu până la 50% mai multe city break-uri şi bilete de avion decât în a doua cea mai bună lună din an, luna martie. Urmând trendul primelor zile din an, consultanţii estimează că şi în acest an luna ianuarie îşi va păstra titlul de cea mai bună lună din an pentru cumpărat vacanţe.



Bilete de avion spre Europa de la 16 euro/zbor dus-întors

Cele mai populare destinaţii europene la achiziţia biletelor de avion în luna ianuarie 2017 au fost Londra, Roma, Bruxelles, Madrid şi Milano. Cel mai ieftin bilet de avion cumpărat în ianuarie 2017 a fost pe ruta Milano–Timişoara (doar dus) care a costat 3 euro. Cele mai solicitate destinaţii exotice în luna ianuarie 2017 au fost Dubai, Bangkok, Hong Kong, Bali şi Singapore.

Anul acesta trendul destinaţiilor solicitate se păstrează, iar preţurile încep de la 16 euro de persoană, dus-întors (taxe de aeroport incluse), pentru un bilet de avion spre Bruxelles (cu până la 50% mai ieftin faţă de restul anului), de la 17 euro pentru un bilet de avion spre Roma (50% mai ieftin) şi de la 20 euro pentru un bilet de avion spre Londra (30% mai ieftin).

Câteva rute de urmărit:

Timişoara – Frankfurt de la 16 euro (25% mai mici faţă de restul anului)

Cluj-Napoca – Stockholm de la 17 euro (30% mai mici faţă de restul anului)

Oradea – Barcelona de la 20 euro (30% mai mici faţă de restul anului)

Craiova – Valencia de la 20 euro (30% mai mici faţă de restul anului)





Vacanţe cu bilet de avion şi cazare inclusă, de la 109 euro/persoană În ceea ce priveşte pachetele de city break ce includ biletul de avion şi cazarea pentru două sau trei nopţi la hoteluri de 3 sau 4 stele, preţurile sunt cu până la 60% mai mici decât în restul anului. Spre exemplu, un city break la Roma achiziţionat până pe 31 ianuarie 2018 costă de la 119 euro/persoană (cu până la 60% mai puţin decât în restul anului), la Bruxelles de la 109 euro/persoană (cu până la 60% mai puţin decât în restul anului), Milano de la 119 euro/persoană (60% mai puţin decât în restul anului) şi Londra de la 129 euro/persoană (50% mai puţin decât în restul anului). Alte pachete solicitate sunt Budapesta şi Atena, de la 129 euro, Berlin de la 159 euro, Larnaca de la 149 euro, preţurile fiind cu până la 50% mai mici decât în restul anului.

În prima zi din acest an au fost înregistrate cu 25% mai multe rezervări faţă de 1 ianuarie 2017.

„Pe lângă preţurile organic mai mici în luna ianuarie, atât la bilete de avion cât şi la cazare, în prima jumătate a lunii ianuarie majoritatea marilor companii aeriene au reduceri consistente la bilete de avion (de până la 40–50%). În plus, anul acesta am gândit şi o promoţie care să aducă în faţa turiştilor români cele mai bune preţuri la bilete de avion şi cele mai bune combinaţii de vacanţe, reducerile totale depăşind 50% pentru bilete de avion şi 60% pentru city break-uri“, a declarat Matei Psatta, Marketing Manager Vola.ro.