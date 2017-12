Scrisoarea hazlie către Moş Crăciun a unui băieţel american a devenit virală, fiind catalogată drept „uimitoare“

Sarah McCammon, mama copilului, a postat duminică pe Twitter scrisoarea, iar luni devenise deja virală, fiind distribuită de peste 28 000 de persoane, notează Reuters, citat de Agerpres.

„Dragă Moşule,



Fac acest lucru pentru şcoală. Ştiu că lista ta cu copii obraznici este goală. Ştiu că lista ta cu copii cuminţi este goală. Şi viaţa ta este pustie. Nu ştii problemele pe care le-am avut în viaţă. La revedere“, se menţionează în scrisoare.

Băiatul menţionează la sfârşitul scrisorii mesajul „love“ (cu dragoste — n.r.), dar refuză să-şi scrie numele, precizând: „Nu îţi spun cum mă cheamă“.

My 6yo Santa skeptic was told to write a letter to Santa at school. So he did... pic.twitter.com/XUFGMnXDFT