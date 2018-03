Povestea bunicii de 87 de ani care desenează pe calculator într-un mod uimitor: are mii de fani pe Instagram

Unele bunici îşi petrec timpul în grădină, altele tricotând sau gătind cele mai bune plăcinte, dar Concha Garcia Zaera, o femeie de 87 de ani, are un hobby de-a dreptul neobişnuit printre persoanele de vârsta ei.

Aceasta desenează folosind Microsoft Paint. A descoperit programul după ce copiii ei i-au dat un computer şi de atunci nu se mai poate opri, scrie boredpanda.com.

„Soţul meu s-a îmbolnăvit şi a trebuit să am grijă de el, aşa că nu puteam ieşi prea des din casă. Prima dată am desenat o casă, a doua zi am adăugat un munte, pas cu pas am adăugat mai multe detalii, iar rezultatul a fost uimior“, a povestit Zaera.

Petrece aproximativ două săptămâni lucrând la un singur desen şi se concentrează intens asupra detaliilor.

„Nu am deloc imaginaţie, aşa că mă inspir din cărţile poştale pe care soţul meu obişnuia să mi le trimită sau desene pe care le găsesc şi îmi plac“, spune femeia.

Zaera obişnuia să-şi posteze capodoperele pe Facebook, dar una dintre nepoate i-a sugerat să folosească Instagram. Astăzi, 25 martie, are peste 155 000 de adepţi.

„Nu înţeleg foarte bine de ce desenele mele atrag atâta de mult atenţie, cred că sunt lucruri foarte simple“, a declarat Concha Garcia Zaera.